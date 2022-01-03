《午市前瞻》恒指今年首日高開低走，專家料明日北水回歸或現沽壓

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收市報２３２５２，跌１４４點或０﹒６２％，主

板成交４１１﹒８８億元。恒生中國企業指數報８１６６，跌６９點或０﹒８５％。恒生科技指

數報５６１５，跌５５點或０﹒９８％。



＊連敬涵：本季或試「疫情底」２１１３９＊



２０２２年恒指首個交易日高開低走，維持上星期局面。勤豐證券資產管理總事總經理連敬

涵向《經濟通通訊社》表示，恒指走低主因利好消息缺乏，與北水暫停沒太大關係。反而北水回

歸後，「舊科技股」如騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）等一向捱沽的股份，或會繼續

受壓。

他預期，恒指連續兩日於廿天線拉鋸，未能突破下在北水回歸後或會再下跌。至於本季的展

望，在未有好消息、加上多項不朗因素下，或會下試前年（２０２０）的「疫情底」２１１３９

點。



＊資金轉炒「新科技股」＊



連敬涵指騰訊及阿里等已成「舊科技股」，因增長放緩而且「食老本」，故資金將流向「新

科技股」。他指如商湯（０００２０）及舜宇（０２３８２）等為「新科技股」，後者開展元宇

宙相關設備業務，前景可期，建議回落廿天線約２４０至２４１元水平可買入，目標先看高位

２５９﹒４，但預期將會再創新高。

另外熱炒商湯於７元水平附近好淡角力，連敬涵指市場普遍認為商湯估值約６至８元，故本

星期或有望上試８元。（ｈｃ）

