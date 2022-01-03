《娥姐錦囊－張賽娥》港股下半年始見起色，重越３萬關機會不大

《娥姐錦囊》送舊迎新！２０２１年恒指以２３３９７點收官，全年累跌３８３３點或

１４﹒１％，連跌兩年，且跑輸其他市場。踏入新一年，大市氣氛短期仍難樂觀，但下半年可望

改善，暫時估計恒指重返３萬關機會不大，但仍存可能性，主要視乎恢復通關後，經濟復甦程度

和中美關係能否緩和，後市始終繫於經濟及企業盈利表現。

２０２１年港股「虎頭蛇尾」，恒指在２月創下全年新高３１１８３點後，踏入第二季，壞

消息接踵而來，至年中不少大行已修改全年預測，中美角力、疫情反覆、通關限制以及下半年起

內地經濟轉趨審慎，均削弱增長動力，投資者遂將目光轉向美股，美股不斷創新高之際，港股卻

「低處未算低」，在負面因素纏繞下，預測今年初港股仍然低迷，待下半年估值調整至吸引水平

後，港股或可見起色。展望今年，恒指在２２０００點應有強力支持，重返２７０００亦不難，

但能否重上３萬關，仍有待觀察。

現時幾乎可以肯定今年美國將會加息，市場估計，美息全年或上調兩至三次，但加幅不會太

大，以免增加國債利息負擔，相信首季結束前，聯儲局便會加息，但本港銀根充裕，無須緊貼美

國加息。在選股方面，隨著高科技股大幅調整後變得吸引，以及監管風險緩和，投資者可以留意

，另外，在新能源、新材料及綠化低炭潮下，投資者也可從相關股份中尋寶。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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