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即市新聞

03/01/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》港股下半年始見起色，重越３萬關機會不大

　　《娥姐錦囊》送舊迎新！２０２１年恒指以２３３９７點收官，全年累跌３８３３點或
１４﹒１％，連跌兩年，且跑輸其他市場。踏入新一年，大市氣氛短期仍難樂觀，但下半年可望
改善，暫時估計恒指重返３萬關機會不大，但仍存可能性，主要視乎恢復通關後，經濟復甦程度
和中美關係能否緩和，後市始終繫於經濟及企業盈利表現。
　　２０２１年港股「虎頭蛇尾」，恒指在２月創下全年新高３１１８３點後，踏入第二季，壞
消息接踵而來，至年中不少大行已修改全年預測，中美角力、疫情反覆、通關限制以及下半年起
內地經濟轉趨審慎，均削弱增長動力，投資者遂將目光轉向美股，美股不斷創新高之際，港股卻
「低處未算低」，在負面因素纏繞下，預測今年初港股仍然低迷，待下半年估值調整至吸引水平
後，港股或可見起色。展望今年，恒指在２２０００點應有強力支持，重返２７０００亦不難，
但能否重上３萬關，仍有待觀察。
　　現時幾乎可以肯定今年美國將會加息，市場估計，美息全年或上調兩至三次，但加幅不會太
大，以免增加國債利息負擔，相信首季結束前，聯儲局便會加息，但本港銀根充裕，無須緊貼美
國加息。在選股方面，隨著高科技股大幅調整後變得吸引，以及監管風險緩和，投資者可以留意
，另外，在新能源、新材料及綠化低炭潮下，投資者也可從相關股份中尋寶。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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