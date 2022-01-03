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即市新聞

03/01/2022 15:41

《美元走勢－羅明立》美匯若失守９５﹒５０支持位，再候低吸納

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒３１　１１５﹒３６　１１５﹒１２
　　歐元╱美元　１﹒１３４６　１﹒１３７６　１﹒１３３６
　　英鎊╱美元　１﹒３５０５　１﹒３５３０　１﹒３４９５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１３９　０﹒９１４９　０﹒９１１８
　　美元╱港元　７﹒７９８５　７﹒８００２　７﹒７９５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》世衛擔心Ｏｍｉｃｒｏｎ與Ｄｅｌｔａ兩種變種病毒一起來襲，可能導致確診
病例如「海嘯」般激增。而歐美國家疫情確實持續爆發，確診宗數連日破頂。但市場避險情緒似
乎未有明顯增加，美匯反覆回落至９５﹒６０附近，即５０天線所在，其後反彈回９５﹒９０。
美元短線有壓力，仍然關注近期一直強調的９５﹒５０支持位，若失守再候低吸納。　
　　歐元一度反彈至１﹒１３８５，剛好也是５０天線，１﹒１４００關口應有較大阻力。英鎊
則升至１﹒３５５０附近，當地疫情嚴峻，但首相約翰遜未有再加大防疫力度，認為未到採取更
多限制措施的時候。英鎊上方阻力在１﹒３６００╱３０，不建議高追。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３６５　１﹒１２５０　１﹒１４１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７２６０　０﹒７１６０　０﹒７３００
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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