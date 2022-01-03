《美元走勢－羅明立》美匯若失守９５﹒５０支持位，再候低吸納

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３１ １１５﹒３６ １１５﹒１２

歐元╱美元 １﹒１３４６ １﹒１３７６ １﹒１３３６

英鎊╱美元 １﹒３５０５ １﹒３５３０ １﹒３４９５

美元╱瑞郎 ０﹒９１３９ ０﹒９１４９ ０﹒９１１８

美元╱港元 ７﹒７９８５ ７﹒８００２ ７﹒７９５６

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《美元走勢》世衛擔心Ｏｍｉｃｒｏｎ與Ｄｅｌｔａ兩種變種病毒一起來襲，可能導致確診

病例如「海嘯」般激增。而歐美國家疫情確實持續爆發，確診宗數連日破頂。但市場避險情緒似

乎未有明顯增加，美匯反覆回落至９５﹒６０附近，即５０天線所在，其後反彈回９５﹒９０。

美元短線有壓力，仍然關注近期一直強調的９５﹒５０支持位，若失守再候低吸納。

歐元一度反彈至１﹒１３８５，剛好也是５０天線，１﹒１４００關口應有較大阻力。英鎊

則升至１﹒３５５０附近，當地疫情嚴峻，但首相約翰遜未有再加大防疫力度，認為未到採取更

多限制措施的時候。英鎊上方阻力在１﹒３６００╱３０，不建議高追。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１６０ ０﹒７３００

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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