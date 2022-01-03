【新冠肺炎】匯豐荃灣卓越理財中心暫停服務

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐表示，由於該行荃灣卓越理財中心被香港政府納入強制檢測
公告，由即日起暫停荃灣卓越理財中心（新界荃灣青山公路２１０號富華中心２樓Ａ舖）的服務
。毗鄰的荃灣分行及荃灣理財易中心將維持正常服務。
該行指，因應現時香港不斷變化的疫情，已為該卓越理財中心安排深層清潔及消毒，以保障
員工及客戶的健康與安全。（ｂｉ）
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