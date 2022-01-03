【內房困局】龍光集團（０３３８０）指已償付周一到期的美元債

《經濟通通訊社３日專訊》據《彭博》引述龍光集團（０３３８０）發言人稱，公司已經償

付了周一到期的美元債券。

據彭博匯編數據顯示，該美元債到期本息分別為６１８０萬美元和１７８萬美元。龍光集團

境內外債券本月還有５２５０萬美元到期利息，該公司２０２２年全年到期本金和利息合計１７

億美元。（ｂｉ）





