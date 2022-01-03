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即市新聞

03/01/2022 18:06

融創服務（０１５１６）：終止收購第一服務（０２１０７）交易

　　《經濟通通訊社３日專訊》融創服務（０１５１６）早前宣布，擬收購第一服務控股
（０２１０７）全部已發行股本約３２﹒２２％，總對價約６﹒９３億人民幣。融創服務今日發
公告指，根據控股股東股份轉讓框架協議，由於於２０２１年１２月３１日或之前未能達成正式
協議，控股股東股份轉讓框架協議已自動終止，管理層股份轉讓協議及鼎暉股份轉讓協議亦已因
此終止。
　　融創服務指，第一服務的關聯方當代置業（０１１０７）早前發布的一系列公告，提及當代
置業到期票據相關款項未獲支付，並因此已導致或可能導致其須加快償還若干其他現有重大融資
安排款項，及撤銷派發２０２１年中期股息等。當代置業發生的流動性問題，對第一服務控股來
自當代置業業務的可實現性與可持續性、及對當代置業應收款項的可收回性，均直接造成了重大
不確定性。

＊賣方突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識＊

　　基於上述情形，公司與控股股東賣方就交易對價根據實際情況變化進行的調減、及交易安排
的相應調整等事項共同進行了協商，經協商調整後的正式協議控股股東賣方已書面表達無異議。
然而，控股股東賣方於２０２１年１２月３１日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成
的共識，最終導致正式協議無法於最後終止日完成簽署。（ｃｗ）

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