【新冠肺炎】飲食界料擴大疫苗氣泡將令新年生意額最少跌兩至三成

《經濟通通訊社３日專訊》農曆新年為中式酒樓的傳統旺季，但港府計劃農曆新年前將「疫

苗氣泡」擴至所有食肆，未打疫苗食客不准堂食，食衞局局長陳肇始今（２日）亦透露，最快本

月２０日實施，令以長者客群為主的酒樓再次蒙上陰影。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯估計，擴

大疫苗氣泡將令新年生意額最少下跌兩至三成。



＊多人向酒樓查詢取消訂枱＊



有酒樓表示，昨天（２日）午市的顧客量受Ｏｍｉｃｒｏｎ影響，相比上周日減１０％，並

且已不斷接獲家庭顧客查詢，指屆時若未能符合政府的防疫規定，能否取消訂枱。

徐汶緯表示，下午會與當局討論擴大疫苗氣泡措施，若未打針不能進入食肆，擔心連鎖反應

大，估計生意額最少跌兩至三成，舉例說如團年飯或開年飯，如有長者無打針，其他家庭成員未

必會到食肆。



＊相信全港食肆大致能符合食肆換氣量要求＊



至於當局對食肆換氣量的要求，徐汶緯表示，當局的專責小組對食肆提高通風、加裝空氣清

新機要求及分布等有指引，相信全港食肆大致能跟得到，因為安裝後要將文件交予食環署。至於

望月樓的換氣情況，他認為屬個別事件，不作評論。（ｃｗ）

