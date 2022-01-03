  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2022 16:32

《本港經濟》零售貨值連升十個月，１１月按年升７﹒１％遜預期

　　《經濟通通訊社３日專訊》本港零售貨值連升十個月。根據政府統計處公布的臨時估計數字
，去年１１月的零售業總銷貨價值為３０７億元，按年上升７﹒１％，比１０月修訂後的升幅
１２﹒１％放緩，且較市場預估升９﹒７％遜色，並為去年７月以來最低升幅。扣除其間價格變
動後，１１月零售業總銷貨數量按年升４﹒２％，亦較１０月修訂後升９﹒４％和市場預測升
６﹒５％為差。

＊去年首１１個月零售貨值升８﹒３％＊

　　２０２１年首１１個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計為按年上升８﹒３％，同期零售
業總銷貨數量估計升６﹒８％。
　　在２０２１年１１月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔１１﹒２％。該月的零售業網上銷
售價值的臨時估計為３４億元，按年上升２７﹒６％。去年１０月的零售業網上銷售價值的修訂
估計按年上升３３﹒９％。２０２１年首１１個月合計的零售業網上銷售價值按年估計上升
４０﹒１％。

＊１１月貨值仍維持３００億元以上＊

　　政府發言人表示，受惠於經濟穩健復甦和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價
值在１１月維持在３００億元以上，按年進一步增長７﹒１％。展望未來，發言人指出，只要本
地疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善應會繼續為零售業提供支持。社會必須努力實現更廣
泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為更快及更全面的經濟復甦增強基礎。

＊珠寶鐘表貨值升１４﹒４％＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年１１月，電器及其他未分類耐
用消費品的銷貨價值按年上升０﹒５％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升９﹒３％）；其他
未分類消費品（上升２５﹒２％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（上升１４﹒４％）；服裝（上
升１７﹒９％）；藥物及化妝品（上升１２﹒９％）；汽車及汽車零件（上升４﹒２％）。
　　另一方面，去年１１月，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌３﹒２％。其次為食品、酒類飲
品及煙草（銷貨價值下跌３﹒９％）；以及傢具及固定裝置（下跌１％）。（ｃｌ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/01/2022
恒大停牌海南住宅項目傳違規勒令拆除　內房普遍下挫
大行報告03/01/2022
大和調高內地風電股目標　最睇好邊隻？
財經熱話03/01/2022
【中藥補身】西藥唔掂轉煲中藥？專家料中國中藥(570)煲唔耐
財經熱話03/01/2022
銷量勁升VS補貼退坡　新能源車仲追唔追得過？
FOCUS03/01/2022
【FOCUS】新希望新挑戰雙至　中國資產望看高一線
大行報告03/01/2022
【大行炒D乜】大摩維持理想汽車增持　中金仍看好港交所
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金