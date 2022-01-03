《本港經濟》零售貨值連升十個月，１１月按年升７﹒１％遜預期

《經濟通通訊社３日專訊》本港零售貨值連升十個月。根據政府統計處公布的臨時估計數字

，去年１１月的零售業總銷貨價值為３０７億元，按年上升７﹒１％，比１０月修訂後的升幅

１２﹒１％放緩，且較市場預估升９﹒７％遜色，並為去年７月以來最低升幅。扣除其間價格變

動後，１１月零售業總銷貨數量按年升４﹒２％，亦較１０月修訂後升９﹒４％和市場預測升

６﹒５％為差。



＊去年首１１個月零售貨值升８﹒３％＊



２０２１年首１１個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計為按年上升８﹒３％，同期零售

業總銷貨數量估計升６﹒８％。

在２０２１年１１月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔１１﹒２％。該月的零售業網上銷

售價值的臨時估計為３４億元，按年上升２７﹒６％。去年１０月的零售業網上銷售價值的修訂

估計按年上升３３﹒９％。２０２１年首１１個月合計的零售業網上銷售價值按年估計上升

４０﹒１％。



＊１１月貨值仍維持３００億元以上＊



政府發言人表示，受惠於經濟穩健復甦和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價

值在１１月維持在３００億元以上，按年進一步增長７﹒１％。展望未來，發言人指出，只要本

地疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善應會繼續為零售業提供支持。社會必須努力實現更廣

泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為更快及更全面的經濟復甦增強基礎。



＊珠寶鐘表貨值升１４﹒４％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年１１月，電器及其他未分類耐

用消費品的銷貨價值按年上升０﹒５％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升９﹒３％）；其他

未分類消費品（上升２５﹒２％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（上升１４﹒４％）；服裝（上

升１７﹒９％）；藥物及化妝品（上升１２﹒９％）；汽車及汽車零件（上升４﹒２％）。

另一方面，去年１１月，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌３﹒２％。其次為食品、酒類飲

品及煙草（銷貨價值下跌３﹒９％）；以及傢具及固定裝置（下跌１％）。（ｃｌ）



