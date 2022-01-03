羅兵咸永道料今年香港ＩＰＯ集資額最高達四千億，有望重返三甲

《經濟通通訊社３日專訊》羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦在記者會上表示，預

計今年會有１２０間公司在香港進行ＩＰＯ，全年集資金額料介乎３５００至４０００億元，預

測平均市盈率為２０－３０倍，而以特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）方式進行ＩＰＯ的公司數目

則有１０至１５間，全年集資額料２００至３００億元，認為今年在集資金額及公司數目上將超

過去年，有信心今年香港有望在ＩＰＯ集資金額重拾全球三甲位置。

他續指，全年集資金額料３５００至４０００億元是偏向保守的預測，因去年首７個月隨著

恒指在高位徘徊，ＩＰＯ市場亦造好，但在７月中後，市況便一直回落，從而影響ＩＰＯ定價，

相關公司的管理層亦決定延遲上市，而現時已提交上市文件的公司約１５０間，對今年的ＩＰＯ

市場來說為正面因素，預期今年上半年市況較穩定，而今年下半年當市場信心恢復，便可利好香

港ＩＰＯ市場。



＊今年料有２０間生物科技公司在港上市＊



他指出，看見港交所（００３８８）一直進行改革，不斷發展以保持競爭力，例如容許公司

以ＳＰＡＣ形式進行上市等，而今年香港ＩＰＯ市場將有中概股回歸及生物科技公司等作為推動

力，認為港交所對生物科技公司上市所作的改革具成效，增加香港在這方面的吸引力，料今年將

有２０間生物科技公司上市，集資金額約４００億元。

他預期今年在香港進行ＩＰＯ的公司，集資額超過１００億元的公司將有８至１０間，平均

集資額達１５０億元，而集資金額為５０至１００億元的公司將有１５至２０間，平均集資額達

７５億元，而少於５０億元的公司則有９０至９７間，平均集資額約１２億元。（ｂｎ）

