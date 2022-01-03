【立會選舉】新一屆立會議員宣誓，陸頌雄狄志遠宣讀不清晰須重讀

《經濟通通訊社３日專訊》新一屆立法會舉行宣誓儀式，由行政長官林鄭月娥監誓，多名司

局長問責官員亦有出席。９０名候任議員逐一到台前宣誓，工聯會的陸頌雄以及社福界的狄志遠

，因宣讀誓詞時不清晰，被要求即場重新讀一次。

狄志遠手持聖經讀誓詞時，不慎讀漏「香港特別行政區」的「香港」二字。立法會秘書長陳

維安稱有一地方讀得不清楚，要求他由頭讀一次。陸頌雄讀完誓詞後，陳維安稱有地方讀得不清

楚也被要求重讀。（ｈｙ）

