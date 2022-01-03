《小傳日記》中藥股炒起，活血又「恒汽」，恒馳落得地？

《小傳日記》近排中藥股炒得咁起勁，先知魚缸原來有個中藥板塊可以炒！玩左幾日，除咗

因為藥材貴咗，更重要係國家中醫藥管理局話要將啱「ｑｕａｌｉ」嘅中醫機構、中藥零售藥舖

等等納入醫保定點協議管理，原來係有阿爺點名關照！不過可能有新晉缸友會覺得，點解隻恒大

汽車（００７０８）都一齊升架呢？

就同大家回顧吓，其實恒大汽車都係２０２０年先改名，原本係叫恒大健康。嗰時班管理層

話要全力發展新能源汽車業務，所以就將一路搞緊「養老」業務嘅恒大健康改名。改完名之後，

食返正「新能源汽車」呢條水喉，所以價位就起飛喇。

但係事隔多月，大家都知道，恒馳仲未正式賣得出！而呢段風大雨大嘅時間，撐住恒汽嘅其

實一路都係健康業務。據恒汽舊年份中期業績，總收入６９﹒２３億人仔入面，當中有

９９﹒４６巴仙，即係６８﹒８６億人仔，都仲係來自健康管理業務，包括旗下「恒大．養生谷

」。業績仲講到養生谷收入比２０年中期增長咗５４％，但係整體營銷開支同行政開支都因為宣

傳同研發恒馳，分別按年多咗９４﹒２１％同４８﹒７４％。所以恒馳外表風光搞靚車，但係實

際上一路都要秤住個「養老業務」先行得郁。

所以其實呢年幾以來，買恒汽都係投資緊養老加醫療概念，股價只係跟住恒馳「白日夢飛翔

」！講返呢架燒錢嘅恒馳，早幾日就公布咗「恒馳５」比原定提前咗１２日下線，意味終於可以

正式量產，仲話過幾日會有消息喎！如果恒馳終於開始生產，意味終於開始賺錢，或者可以同養

生谷業務並駕齊驅！不過以恒大過往口齒而言，信唔信得過佢就睇你自己喇，請請！





《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

