  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2022 16:29

《小傳日記》中藥股炒起，活血又「恒汽」，恒馳落得地？

　　《小傳日記》近排中藥股炒得咁起勁，先知魚缸原來有個中藥板塊可以炒！玩左幾日，除咗
因為藥材貴咗，更重要係國家中醫藥管理局話要將啱「ｑｕａｌｉ」嘅中醫機構、中藥零售藥舖
等等納入醫保定點協議管理，原來係有阿爺點名關照！不過可能有新晉缸友會覺得，點解隻恒大
汽車（００７０８）都一齊升架呢？
　　就同大家回顧吓，其實恒大汽車都係２０２０年先改名，原本係叫恒大健康。嗰時班管理層
話要全力發展新能源汽車業務，所以就將一路搞緊「養老」業務嘅恒大健康改名。改完名之後，
食返正「新能源汽車」呢條水喉，所以價位就起飛喇。
　　但係事隔多月，大家都知道，恒馳仲未正式賣得出！而呢段風大雨大嘅時間，撐住恒汽嘅其
實一路都係健康業務。據恒汽舊年份中期業績，總收入６９﹒２３億人仔入面，當中有
９９﹒４６巴仙，即係６８﹒８６億人仔，都仲係來自健康管理業務，包括旗下「恒大．養生谷
」。業績仲講到養生谷收入比２０年中期增長咗５４％，但係整體營銷開支同行政開支都因為宣
傳同研發恒馳，分別按年多咗９４﹒２１％同４８﹒７４％。所以恒馳外表風光搞靚車，但係實
際上一路都要秤住個「養老業務」先行得郁。
　　所以其實呢年幾以來，買恒汽都係投資緊養老加醫療概念，股價只係跟住恒馳「白日夢飛翔
」！講返呢架燒錢嘅恒馳，早幾日就公布咗「恒馳５」比原定提前咗１２日下線，意味終於可以
正式量產，仲話過幾日會有消息喎！如果恒馳終於開始生產，意味終於開始賺錢，或者可以同養
生谷業務並駕齊驅！不過以恒大過往口齒而言，信唔信得過佢就睇你自己喇，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告03/01/2022
大和調高內地風電股目標　最睇好邊隻？
財經熱話03/01/2022
【中藥補身】西藥唔掂轉煲中藥？專家料中國中藥(570)煲唔耐
財經熱話03/01/2022
銷量勁升VS補貼退坡　新能源車仲追唔追得過？
FOCUS03/01/2022
【FOCUS】新希望新挑戰雙至　中國資產望看高一線
大行報告03/01/2022
【大行炒D乜】大摩維持理想汽車增持　中金仍看好港交所
開市Good Morning03/01/2022
溫傑：一月開局難大升，暫上望最多23800
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金