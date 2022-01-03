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03/01/2022 14:59

【立會選舉】中聯辦：期待新一屆議員開創香港更美好未來

　　《經濟通通訊社３日專訊》中聯辦發言人指出，香港第七屆立法會已依法組成，立法會９０
名議員在行政長官監誓下已宣誓就任。在香港發展的新階段，相信新一屆立法會能夠按照香港基
本法規定的職權履職盡責，堅決維護行政主導體制，支持和監督特區政府依法施政，服務廣大市
民，為維護香港整體和長遠利益作出積極貢獻。
　　發言人又指，立法會議員宣誓的場地首次懸掛國徽，體現「一國兩制」下香港作為中國一個
地方行政區域的法律地位，是「愛國者治港」原則在立法機關得以推進落實的寫照。期待所有議
員在行政長官帶領下，與特區政府和社會各界共同努力，合力解決突出的經濟民生問題，積極促
進社會公平正義，開創香港更加美好的未來。

＊港澳辦冀立會議員以工作實效取信於民＊

　　港澳辦發言人發表談話，對本港第七屆立法會議員宣誓就任表示祝賀，希望議員們依法履職
，擔當盡責，服務香港、貢獻國家，樹新風、展新貌、開新局，以工作實效取信於民。
　　港澳辦又期待議員要精誠團結合作、理性務實議政，有力破解影響香港經濟社會發展和長治
久安的突出問題，當好良政善治的推動者；要引領香港社會各界加深對國家的認識和認同，加強
與祖國內地的交流合作，當好融合發展的促進者。（ｈｙ）

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