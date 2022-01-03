【國安立法】《華爾街日報》稱新聞自由受損，李家超致函反駁

《經濟通通訊社３日專訊》網媒《立場新聞》有７名高層、前高層及相關撰稿人等，被指涉

「串謀發布煽動刊物罪」，於上周三（２９日）被捕，《立場》同日宣布停運，引發國際社會關

注。《華爾街日報》於當地時間同日晚上發表社論，指相關執法行動損害新聞自由，在香港「沒

有人是安全的」。

政務司司長李家超今日去信《華爾街日報》，斥有關文章「嚴重歪曲事實」，強調言論及新

聞自由受《基本法》及《香港人權法》保障，反指如果對方支持新聞自由，應該支持相關執法行

動。這是特區政府官員於１個月內，第三度去信《華爾街日報》。

李家超強調，拘捕是因為有關人等涉嫌串謀發布煽惑刊物，與新聞自由無關，又指如果真正

關心新聞自由，應該支持對濫用傳媒作工具，達致政治目的的人執法，因為他們才是污染和破壞

新聞自由。他又反駁社評指執法部門捏造指控，不經正常程序凍結資產，強調所有執法部門行動

都基於證據，嚴格按法例要求執行，只針對相關控罪。

李家超又指，報章指港府操控立法會選舉是駭人聽聞，強調選舉公開公平及有誠信，更事先

立法禁止鼓吹他不投票或投白票，防止有人操控選舉。（ｈｙ）（ｚｚ）

