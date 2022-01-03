【新冠肺炎】地盤工妻子確診染疫，再多非同枱６６歲食客初步確診

《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，望月樓群組

今日新增一宗確診個案，涉及一名３８歲女子，為早前確診的３４歲地盤工妻子，二人在上月

２７日下午約２時半至４時到望月樓用膳。她於上月２９日進行檢測的結果呈陰性，３０日被界

定為家居密切接觸者入住竹篙灣檢疫中心，本月１日出現喉嚨痛病徵，送往屯門醫院，其後驗出

病毒，Ｃｔ值由３３跌至２５。

患者於屯門屯子圍１３５號，於荃灣德士古道１７８－１８２號山德士中心１５樓工作，最

後上班日期為上月３０日，其９名同事及２０名同事的家人已送往檢疫中心。病人曾於６月１９

日及７月１６日在港接種兩劑復必泰疫苗。她於潛伏期曾工作和到訪的地點早已納入強制檢測公

告。



＊望月樓再有食客初步確診＊



群組再增一名初步確診個案，涉及一名６６歲女患者，為退休人士，她上月２７日中午約

１２時半，與８名親友到上址食午餐，居大圍碧田街恒峰花園２座。她在上月３１日被送往檢疫

中心，上月２９日因應強檢而曾進行檢測，當時未檢出帶病毒，至昨日出現病徵，檢測結果亦呈

初步陽性，已打兩針科興。

該患者於１２月２８日下午約２時曾到美田路大飯糖進食，同日晚上６時到美林商場大家樂

吃飯，也到過新城市廣場「穴」，以及沙田北京樓用膳。（ｈｙ）

