【新冠肺炎】食衞局約見餐飲業，業界要求農曆年後才擴展疫苗氣泡

《經濟通通訊社３日專訊》政府計劃在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，要求市民進入食肆和

其他表列處所要接種至少１劑疫苗。食物及衞生局下午約見餐飲業界，據了解會上業界代表普遍

認為措施一旦落實，出外食團年飯的家庭將會大減，令業界農曆新年生意受到打擊，希望政府延

遲至農曆新年後才擴展「疫苗氣泡」，雙方未有共識。（ｈｙ）

