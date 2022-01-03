《每周華語－黃溢華》全球疫情之下美股支持強

《每周華語》２０２１年，美國１０年期「ｙｉｅｌｄ」上升。疫情之下，使「供應鏈」依

然不穩定，海運╱空運成本上升急，加速物價上升。因而全球面對預期通脹上升，「

Ｙｉｅｌｄｓ」上升壓力可能更大。２０２０年╱２０２１年，不少新股份成為大贏家，見美三

大指數有很強的上升動力。



上周２０２１年股巿步入年結。以三大美國指數看，全球疫情之下，美企業股價及業績表現

仍見中規中矩甚而突出。美儲局「ＱＥ」退巿，預期通脹升溫，使股巿潛在壓力大，上升已久，

回吐見合理。美房產價上升，「ＤＩＹ」成為主流。Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ等股價表現好。房產

價回升，低息仍支持資產價格高位徘徊。「ＱＥ」十多年，房產巿因而仍見暢旺，表現突出。全

球房產巿反彈十多年。２００８╱２０１２年，美房產巿自低位回升，不少金融機構回穩，但極

低息之下，產生了扭曲的資本巿場。不少國家央行以「負」息把資金推回巿場，房產價受惠，但

通脹未見出現。２００８╱２０１２年「ＱＥ」，不少分析認為通脹將很快地出現。怎料「ＱＥ

」不見預期通脹上升。相反，卻見浮現「通縮」壓力。２０２０╱２０２１年，商品價╱油價回

升：由「負」期油價回升急，正在高位徘徊，可見不通脹「十」年之久，卻因為供應鏈極不穩定

，終推升預期通脹。短期疫情又再惡化、升溫，工資╱物價再升。油價彈回７０╱８０美元，且

地緣形勢不穩之下，氣候反覆，能源╱天然氣價格一升再升。２０２１年初晶片短缺及價格狂升

乃焦點，而２０２１年下半年能源價格及疫情年底急惡化，均使仍在新高位的美國股巿潛在巨大

的波動。



例如ＮＶＩＤＡ股價表現勁，電動車Ｔｅｓｌａ亦交了功課。當然，２０２０╱２０２１甚

而２０２２年，生物科技股表現突出，疫情２０２２年步入「考驗」的一年，輝瑞、Ｍｅｒｃｋ

及ＢｉｏＮＴｅｃｈ盈利╱股價有條件見好的增長。因而步入２０２２年，技術上，美巿不一定

有「１月效應」：不少學者認為每一年巿況的「１月」，回報傾向好一些；但「ＱＥ」十多年等

之下，２０２２年的１月巿況，不必有好的表現。２０２１年的第四季，美Ｐｏｗｅｌｌ明言（

「改口風」）加息！事實上，加息不是一件易事。疫情於２０２２年首季有很大的不肯定性，真

的可以加息？不加息也須加息嗎？又若疫情回穩，那麼加息也不一定負面。如果價格不斷上升。

又疫情病毒升溫等，美債巿價格壓力大，Ｙｉｅｌｄｓ上升更快。因而股巿回吐便不易避免。可

見已累積很大升幅的美股，近日維持高位徘徊已不錯。



Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒的出現，使全球供應鏈又再浮現新的不穩定性。預期通脹再升，如果停

不下來：衍生「Ｙｉｅｌｄｓ」全面上揚，股巿壓力便出現，價格下滑。道指２０２１年的主要

支持為３４０００水平！今年首季，道指仍以３４０００為「主軸」。美標普５００指數新高形

勢後，股巿大好友多的是。２０２０╱２０２１年，淡友慘敗，企業亦形成全新的經營形勢。

２０２０╱２０２１年股價上升，於２０２２年仍維持近兩年的升勢才可以真正視為企業有較好

的前景。



「ＱＥ」終會全退？今年加速全退？！經濟全面回穩，息率上升，此時企業仍可穩守才是真

正有實力的經營者。全面低息，資金大量流入股巿，不易分辨那一企業是強者。目前疫情仍有不

少的不肯定性，央行不易放手加息以「壓」通脹。晶片價格不易回落，但提升供應有很大的局限

性，價格可能再升，晶片股可升但亦有不少限制。２０２１年已見累積不少升幅，已不易再大升

。美股傳統股份甚多，巿場焦點在科技股，電動車股等等。



電動車股「一哥」Ｔｅｓｌａ高位極為波動。９００美元╱１０００美元為爭持區，而後巿

以８００╱１２００美元為主要波動區。新上的「ＥＶ」，例如Ｒｉｖｉａｎ股價急升後急回落

。可見電動車不是必勝的「神話」。另方面，油價有可能更大幅地波動，６０美元╱９０美元為

上下限。天然氣╱氣油價亦可能上升。氣候日見扭曲，推動能源價格左右「Ｙｉｅｌｄｓ」的去

向。



２００７╱２００８年，油價１００╱１５０美元波動。事實上，美國人因為揸車成本高，

當年在家「ＤＩＹ」：Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ股價大升。近１年多美樓巿向好，疫情又使「

ＤＩＹ」成為生活的「主軸」！因而Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ又再上揚呢！



２０２１年，美道指上升接近１９％。首五大升幅股為：Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ

（５９﹒５１％）、微軟（５２﹒４８％）、高盛（４７﹒６１％）、Ｃｈｅｖｒｏｎ

Ｃｏｒｐ（４６﹒２５％）及思科（４５﹒７７％）等。低息及疫情使Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ升

幅最勁，２００１╱２００７年不斷見低息，當年亦見Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ一升再升。有趣的

是：２００７年氣油價格太貴！美國人不出街，在家「ＤＩＹ」！因而股價又升。２０２１年？

多了Ｔｅｓｌａ狂升呢！《資深市場人士 黃溢華》



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