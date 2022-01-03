《鍾之日記》新年開局低收，商湯連漲翻倍

《鍾之日記》１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



香江魚缸２０２２年首個交易日高開低收，沒能開門紅。恒指高開百點，惟走勢反覆向下曾

跌約２００點，最終倒跌收場。恒指今早高開１１２點後曾升２０７點，見２３６０５點半日高

，之後掉頭回落。港股沽壓持續，午後跌幅曾擴至２０４點，低見２３１９３。尾市跌幅略為收

窄，收報２３２７４點，跌１２２點。在缺乏北水下，成交不足７００億元。恒生科技指數跌

０﹒５％，報５６４０點。國指跌４７點或０﹒５８％，報８１８８點。

內地股市今日元旦休市，明天復市。

商湯（０００２０）上市第三日繼續受捧，氣勢如虹，大漲４０﹒９％，收報７﹒７５元刷

新上市新高，成交達３１﹒６５億元；股價上市三日翻倍，總市值超２５００億港元。



＊內房迎還債高峰期，融創瀉近一成＊



恒大（０３３３３）海花島３９幢樓傳違規須清拆，股份今早停牌，停牌前報１﹒５９元。

一眾內房股急跌，世茂集團（００８１３）插６﹒９％；融創中國（０１９１８）瀉９﹒５％，

為表現最差國指成份股；同系的融創服務（０１５１６）插１２﹒５％。奧園（０３８８３）跌

３﹒６％，潤地（０１１０９）跌０﹒６％，中海外（００６８８）軟０﹒２％。藍籌的碧桂園

服務（０６０９８）挫５﹒５％。

內媒引述消息，指碧桂園（０２００７）內部發文，宣布集團進行新一輪業務分區重組，對

內地業務區域採取汰弱留強方式，大削近四成，由原有的１０６個合併為６５個，藉此提升效率

。另外，為配合上述區域調整，集團人手亦會有所變動。碧桂園跌２﹒６％，報６﹒７４元；碧

桂園服務（０６０９８）跌４﹒５％。

據彭博數據及行業分析師推算，內地房地產至少要籌集１，９７０億美元（約１﹒５萬億港

元），才可償還將到期的債券、利息和信託產品，以及發放數以百萬計農民工延期支付的工資。

內地研究機構：百強房企去年整體銷售現負增長，是逾十年來首次。

此前野村預期房企須向農民工支付約１﹒１萬億元人民幣的工資。據彭博數據顯示，１月約

有６０﹒４億及１７億美元債本金及利息到期，境內債券則有３７２億元及６６億人民幣本金及

利息到期。



＊「蔚小理」交付量倍增，小鵬開跑２連升＊



中國造車新勢力「蔚小理」－－蔚來汽車、小鵬汽車（０９８６８）和理想汽車

（０２０１５）齊公布２０２１年銷量，其中蔚來全年交付９１４２９輛，同比增１０９﹒１％

，連續兩年翻番；理想交付９０４９１輛，增１７７﹒４％；小鵬則交付９８１５５輛勁增

２﹒６倍，穩居「蔚小理」銷量冠軍。

兩股走勢造好，連升２日累計升幅超一成。小鵬汽車今日抽升５﹒９％，報１９７﹒２元。

理想汽車漲３﹒５％，報１２７元。

另外，中國財政部等四部門最新公布，２０２２年１月１日起，實施新能源汽車補貼標準在

２０２１年基礎上退坡３０％。因應補貼下降，多家新能源車廠也先後在２０２１年末上調新能

源車價格。日前，上海一家飛凡汽車銷售人員透露，從１月１日起，飛凡汽車明確會調整售價。

而早在２０２１年１１月，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）就已提前宣布漲價。

儘管補減少坡對內媒引述多位業內人士表示，新能源汽車市場已從政策驅動轉向市場驅動，

補貼下降對新能源汽車整體市場增長影響有限。不過，早前有不少消費者趕在新補貼標準前購買

新能源汽車，有汽車門店的展車都銷售無幾。車企負責人表示，如果要補貼退坡３０％，消費者

買車最多需要再多交５４００元人民幣。

其他新能源汽車股大致向上，恒大汽車（００７０８）飆１０﹒８％，廣汽（０２２３８）

彈１﹒８％，五菱汽車（００３０５）升０﹒６％，惟比亞迪（０１２１１）跌０﹒５％。



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