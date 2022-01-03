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03/01/2022 09:33

【新冠肺炎】上海新增１例本土無症狀感染者

　　《經濟通通訊社３日上海專電》２０２２年１月２日０－２４時，上海新增本土無症狀感染
者１例。該名感染者，６６歲，係１月１日報告的三例在健康監測期間發現的境外輸入確診病例
的密接人員，在集中隔離醫學觀察中，經疾控中心複核為陽性。目前，已追蹤到該無症狀感染者
的密切接觸者５人，均已落實集中隔離觀察。（ａｈ）

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