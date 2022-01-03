【新冠肺炎】全國昨本土確診增１０１宗，西安新增回落至９０宗

《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委公布，１月２日，全國確診者新增確診１６１宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６０宗，含７宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣西３宗

，廣東２宗，河南１宗，四川１宗）；本土病例１０１宗（陝西９２宗，其中西安市９０宗咸陽

市１宗、延安市１宗；浙江９宗均在寧波市）。無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院４７宗。

此外，新增無症狀感染３５宗，４宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者５６２宗（境外

輸入５２９宗）。



＊寧波市有區域實施封閉管理＊



內地新冠肺炎疫情仍嚴峻。河南一名核酸檢測呈陽性的感染者，上月曾在南陽市參與一個超

過２００人的婚宴，令人憂慮會否出現「婚禮群組」。南陽市已啟動問責程序，對相關單位及人

員予以追責問責。經初步調查，當日婚宴共有２１８人參加，對該市帶來巨大疫情輸入和傳播擴

散風險。為進一步壓實防控責任，嚴格工作措施，有關部門就事件作出初步處理。

寧波市北侖區，一名３１歲製衣廠男工人在元旦日確診，當局隨即啟動大規模核酸檢測，再

發現多６人檢測呈陽性，全部在封控區內主動篩查發現，均確診為輕症。北侖區要實施臨時封閉

管理，即日起寧波飛往北京、深圳的航班全部取消，又停售寧波至北京的火車票，離開寧波的人

要有４８小時內有效的核酸檢測陰性證明。

境外輸入現有確診病例８５０宗（其中重症病例３宗），無現有疑似病例。累計確診病例

１１２５９宗，累計治愈出院病例１０４０９宗，無死亡病例。

截至１月２日，全國現有確診病例３１２７宗（其中重症病例２２宗），累計治愈出院病例

９４９０３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０２６６６宗，無現有疑似病例

。累計收到港澳台地區通報確診病例２９８１３宗。其中，香港特別行政區１２６６４宗（出院

１２２１４宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區１７０７０

宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。



＊台北兩防疫旅館疑群聚感染＊



在台灣，台北市防疫旅館爆發「疑似群聚」感染事件，三名案例皆確定感染Ｏｍｉｃｒｏｎ

變異株，但基因定序位點差異加上發病日不符，仍在確認是否為群聚感染。中央流行疫情指揮中

心指揮官陳時中昨日（２日）緊急召開記者會宣布，台北市另一間防疫旅館也出現疑似群聚的情

況，兩名確診者感染的則是Ｄｅｌｔａ病毒。目前台北市已有兩起防疫旅館疑似群聚感染事件。

（ｃａ）

