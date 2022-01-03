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即市新聞

03/01/2022 10:07

【聚焦人幣】ＣＦＥＴＳ前十大貨幣權重僅略調整，料偏強走勢延續

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心公布調整ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數貨幣籃子
的權重，新版指數自今年１月１日起生效。分析認為，這次調整美元權重沒有出現之前連續調降
局面，這與中美貿易保持較高水平的感受一致。由於佔比靠前的１０大貨幣並沒有出現根本性變
化，僅是權重略微調整，這對中間價定價的影響也不大；如果人民幣兌美元匯率彈性沒有上升，
則ＣＦＥＴＳ指數偏強的狀況或仍延續一段時間，直至人民幣和美元的背離走勢修復。
　　據《路透》根據ＣＦＥＴＳ公布的數據計算，本次美元權重調升１﹒０９個百分點至
１９﹒８８％，而此前三次微調，美元權重都是被調低的；歐元權重自２０１７年指數幣種擴充
後實現三連升，但升幅逐漸收窄，本次僅微升０﹒３個百分點至１８﹒４５％，從比重上和美元
已不相上下。另外，本次ＣＦＥＴＳ指數權重往上調升的幣種還有英鎊、林吉特、泰銖、里拉等
，但增幅都沒超過０﹒２個百分點。
　　與此同時，日圓和韓元的比重則連續三次微降，不過日圓的比重仍有１０﹒７６％，韓元的
比重亦仍接近１０％，為９﹒６７％；澳元的比重此次微降０﹒１８個百分點，但仍有
５﹒７１％，為第五大權重。本次權重調降最大的是沙特的里亞爾（ＳＡＲ），下降０﹒４３個
百分點至２﹒２８％，瑞郎也下降了０﹒３４個百分點至０﹒７６％；另外調降幅度超過０﹒２
個百分點的還有蘭特和韓元。
　　２０２１年全年路透測算的人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數累計升幅超８％，這是自該指數公布
以來最大的年度升幅。由於偏結匯的格局暫時很難逆轉，而美聯儲加息前美元仍偏強，也就是說
２０２１年四季度的狀況，很可能延續一段時間，那麼ＣＦＥＴＳ指數也會偏強。當然後續如果
美聯儲加息開始落地，另外通帳也可能回落，美指調整也會拖累ＣＥＥＴＳ指數的表現。
（ｗｌ）

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