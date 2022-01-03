《海納智見－荀玉根》２０２１年Ａ股在全球成績單上的位置

《海納智見》新舊光陰各自催，２０２１年已經過去，新冠疫情擾動仍在持續，全球經濟在

供給擾動和價格壓力下持續復甦。我們來回顧一下２０２１年以來（截至２１╱１２╱２８）全

球主要股市、商品和貨幣等大類資產的表現。



回顧２１年，大宗領漲、海外權益次優、中國股市分化。２０２１年，全球流動性寬鬆疊加

部分國家疫情反復對全球大宗商品供應鏈形成擾動，大宗商品領漲。商品領域中，上游品種漲幅

更高，如布倫特原油期貨年內漲幅達５２％、ＬＭＥ銅期貨漲幅也有２４％。而黃金等貴金屬在

風險偏好壓制下表現不佳。



表現次優的是海外權益資產。偏鬆的流動性環境和全球經濟復甦支撐下，海外權益資產收益

率較為可觀：標普５００指數年內漲幅達２７％、納斯達克指數達２２％、道瓊斯工業指數達

１９％。但國內股市表現分化程度較大，創業板指年內漲幅為１２％，上證指數只有４﹒５％，

滬深３００指數下跌了５％。



貨幣方面，美聯儲已經釋放緊縮信號，帶動美元指數重回上行軌道。中國在出口景氣度持續

較高的影響下，人民幣延續了２０年以來的升值行情。人民幣指數年內漲幅７﹒０％、美元指數

為６﹒８％。



２０２１年以來Ａ股表現分化較大，那麼Ａ股實際收益率到底如何？我們繼續從權益類公募

基金收益率的角度一窺究竟。２１年Ａ股收益率其實並不差。截至目前，普通股票型基金指數的

年內漲幅為９﹒１％，高於上證指數的漲幅。分類型來看，今年普通股票型和靈活配置型基金的

收益率更為可觀。我們剔除２１年以來新發行的基金，普通股票型基金年內加權平均收益率（通

過最新基金規模加權，下同）為１４﹒２％、均值為１０﹒０％、中位數為７﹒９％；靈活配置

型基金加權平均收益率為１２﹒４％、均值為１０﹒３％、中位數為７﹒１％；偏股混合型基金

加權平均收益率為６﹒４％、均值為７﹒９％、中位數為５﹒３％。三類基金合計的加權平均收

益率為９﹒６％、均值為９﹒４％、中位數為６﹒８％。



此外，１９年開啟的牛市已經延續近三年，從三年滾動年化收益率角度看，Ａ股收益率已經

明顯高於歷史均值。具體來看，以１９年初為起點，至今萬得全Ａ三年的年化漲幅為２２％，

０５年至今年化漲幅為１３％。將萬得全Ａ指數替換成滬深３００和普通股票型基金指數，我們

也能得出同樣的結論：滬深３００２００５年以來年化漲幅為１０％，１９－２１年三年的年化

收益率為１９％；普通股票型基金指數２００５年以來年化漲幅為１８％，１９－２１年三年的

年化收益率為３８％，均明顯高於歷史均值。



長期來看，任何事物都存在著均值回歸的規律，股市的運行也是如此。２１年以來普通股票

型和靈活配置型基金的收益率已經較為可觀。從均值回歸的角度看，明年指數或許會相對平淡，

投資者需降低年度收益率的預期。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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