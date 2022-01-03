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03/01/2022 12:53

【ＦＯＣＵＳ】新希望新挑戰雙至，中國資產望看高一線

　　【ＦＯＣＵＳ】新年好，２０２２，新希望、新挑戰並肩而至－－當製藥大廠正研發可預防
數個變種病毒的「多價」疫苗，全球總確診突破２﹒９億例；當最高層新年賀詞描繪「堅韌不拔
、欣欣向榮的中國」，今年首期中共黨刊《求是》警示「各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴
隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」；當標普５００指數剛剛過去一年錄得２７％標青表現，從
華爾街傳奇人物Ｊｉｍ　Ｒｏｇｅｒｓ到「鋼鐵俠」Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ齊預言最糟的熊市及下
一波衰退將不日來臨。

＊新藥或助大流行轉風土病＊

　　璀璨的跨年煙花驅不走Ｏｍｉｃｒｏｎ的陰霾，進入２０２２年，全球新冠總確診累計逾
２﹒９億例，按過去７日平均單日新增近１３５萬例計，突破３億大關指日可待。不過好消息是
，更先進的疫苗和抗病毒療法正在馬不停蹄研發中，包括製藥大廠Ｍｏｄｅｒｎａ預期可預防數
個變種病毒的「多價」疫苗，以及可同時對抗新冠、流感等病毒株「泛呼吸道」疫苗。
　　此外，繼美國ＦＤＡ（食品藥物管理局）緊急授權輝瑞、默沙東的兩隻抗新冠口服藥
Ｐａｘｌｏｖｉｄ、Ｌａｇｅｖｒｉｏ以及阿斯利康的抗體雞尾酒注射藥物Ｅｖｕｓｈｅｌｄ後
，歐盟、英國亦通過對Ｐａｘｌｏｖｉｄ的緊急授權，另丹麥、韓國等同對新冠口服藥大開綠燈

　　倘若更多口服藥在今年問世並成為主流，或助新冠肺疫加速由大流行轉向至風土病（比爾蓋
茲較早時預言，大流行的急性爆發階段將在２０２２年的某個時候結束），但亦引發催生更耐藥
變種毒株的擔憂。

＊偉大鬥爭　ＶＳ　四個重大＊

　　再看獨此一家堅持「動態式清零」抗疫策略的中國，新一年面臨疫情此起彼落、樓市債務壓
頂、消費疲軟難興等多重壓力。國家主席習近平於２０２２年新年賀詞描繪「一個堅韌不拔、欣
欣向榮的中國」的同時，不忘提醒「要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心」。
　　而２０２２年首期中共黨刊《求是》雜誌，再發表習近平於六中全會第二次全體會議上講話
警示，「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」
，呼應２０１９年９月「鬥爭的期限可能長達３０年（即到２０４９年）」的提法。
　　相比當時強調「重大鬥爭」，今次提升至「偉大鬥爭」，直指「有效應對重大挑戰、抵禦重
大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，接連４個「重大」無疑暗示新一年環境更風高浪急。

＊羅傑斯、馬斯克齊聲預警＊

　　至於投資市場又如何？儘管去年滬指創下６年新高，標指５００更錄飆升２７％，但華爾街
傳奇人物Ｊｉｍ　Ｒｏｇｅｒｓ就淋冷水稱，「我們已經有１１年沒有經歷過一次嚴重的熊市了
，下次遇到的熊市，將是我一生中最糟糕的一次。」
　　如果說高喊「狼來了」已久的羅傑斯，實際上被屢刷新高的美股打臉了無數次，但最新加入
唱淡陣營的全球首富、「鋼鐵俠」Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ的預言則不容忽視。他於２０２１年最後
一天回應網民追問「何時下一次經濟衰退」稱，預測宏觀經濟備具挑戰，但直覺可能在２０２２
年春夏左右，不遲於２０２３年。
　　不過，從中美貨幣政策２０２２年大概率呈現一鬆一緊背道而馳看，北京發力大規模穩增長
措施，或再次如２０１６年推出大規模常規刺激措施般拉動全球資本開支週期，中國資產有望看
高一線。

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