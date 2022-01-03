【ＦＯＣＵＳ】新希望新挑戰雙至，中國資產望看高一線

【ＦＯＣＵＳ】新年好，２０２２，新希望、新挑戰並肩而至－－當製藥大廠正研發可預防

數個變種病毒的「多價」疫苗，全球總確診突破２﹒９億例；當最高層新年賀詞描繪「堅韌不拔

、欣欣向榮的中國」，今年首期中共黨刊《求是》警示「各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴

隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」；當標普５００指數剛剛過去一年錄得２７％標青表現，從

華爾街傳奇人物Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ到「鋼鐵俠」Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ齊預言最糟的熊市及下

一波衰退將不日來臨。



＊新藥或助大流行轉風土病＊



璀璨的跨年煙花驅不走Ｏｍｉｃｒｏｎ的陰霾，進入２０２２年，全球新冠總確診累計逾

２﹒９億例，按過去７日平均單日新增近１３５萬例計，突破３億大關指日可待。不過好消息是

，更先進的疫苗和抗病毒療法正在馬不停蹄研發中，包括製藥大廠Ｍｏｄｅｒｎａ預期可預防數

個變種病毒的「多價」疫苗，以及可同時對抗新冠、流感等病毒株「泛呼吸道」疫苗。

此外，繼美國ＦＤＡ（食品藥物管理局）緊急授權輝瑞、默沙東的兩隻抗新冠口服藥

Ｐａｘｌｏｖｉｄ、Ｌａｇｅｖｒｉｏ以及阿斯利康的抗體雞尾酒注射藥物Ｅｖｕｓｈｅｌｄ後

，歐盟、英國亦通過對Ｐａｘｌｏｖｉｄ的緊急授權，另丹麥、韓國等同對新冠口服藥大開綠燈

。

倘若更多口服藥在今年問世並成為主流，或助新冠肺疫加速由大流行轉向至風土病（比爾蓋

茲較早時預言，大流行的急性爆發階段將在２０２２年的某個時候結束），但亦引發催生更耐藥

變種毒株的擔憂。



＊偉大鬥爭 ＶＳ 四個重大＊



再看獨此一家堅持「動態式清零」抗疫策略的中國，新一年面臨疫情此起彼落、樓市債務壓

頂、消費疲軟難興等多重壓力。國家主席習近平於２０２２年新年賀詞描繪「一個堅韌不拔、欣

欣向榮的中國」的同時，不忘提醒「要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心」。

而２０２２年首期中共黨刊《求是》雜誌，再發表習近平於六中全會第二次全體會議上講話

警示，「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」

，呼應２０１９年９月「鬥爭的期限可能長達３０年（即到２０４９年）」的提法。

相比當時強調「重大鬥爭」，今次提升至「偉大鬥爭」，直指「有效應對重大挑戰、抵禦重

大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，接連４個「重大」無疑暗示新一年環境更風高浪急。



＊羅傑斯、馬斯克齊聲預警＊



至於投資市場又如何？儘管去年滬指創下６年新高，標指５００更錄飆升２７％，但華爾街

傳奇人物Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ就淋冷水稱，「我們已經有１１年沒有經歷過一次嚴重的熊市了

，下次遇到的熊市，將是我一生中最糟糕的一次。」

如果說高喊「狼來了」已久的羅傑斯，實際上被屢刷新高的美股打臉了無數次，但最新加入

唱淡陣營的全球首富、「鋼鐵俠」Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ的預言則不容忽視。他於２０２１年最後

一天回應網民追問「何時下一次經濟衰退」稱，預測宏觀經濟備具挑戰，但直覺可能在２０２２

年春夏左右，不遲於２０２３年。

不過，從中美貨幣政策２０２２年大概率呈現一鬆一緊背道而馳看，北京發力大規模穩增長

措施，或再次如２０１６年推出大規模常規刺激措施般拉動全球資本開支週期，中國資產有望看

高一線。

