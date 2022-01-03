【大國博弈】沃爾瑪旗下商店下架新疆產品，中紀委斥將自食惡果

《經濟通通訊社３日專訊》美國零售巨頭沃爾瑪旗下的山姆會員商店，近日被指下架新疆產

品，引發內地消費者退會潮。中央紀委國家監委上周五（２０２１年１２月３１日）刊文，批評

山姆會員店企圖在關係中國人民的原則問題上含糊其詞、蒙混過關，必將自食惡果。山姆會員店

其後重新把新疆商品上架。

中紀委批評，山姆會員店以庫存問題為由下架所有新疆產品，只是一句自欺欺人的託詞，質

問怎麼會「恰巧」出現來自新疆的所有產品都無貨的狀況，又不通過開啟預售等措施滿足消費者

需求。文章指，該店沒有正當理由下架新疆產品，背後藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短視

。

文章又斥山姆賺中國消費者的錢，卻在背地裏用齷齪手段抵制當地產品，不但違背正常市場

規律，亦激起中國消費者的憤慨和抵制；批評這些一度標榜不受政治干預的西方企業，用自己的

行動打自己的臉。

中紀委強調，打壓及抵制新疆產品，是西方反華勢力打出的又一張牌，注定以失敗告終。批

評美方反復借涉疆問題造謠生事，實質是打着人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆

繁榮穩定、遏制中國的發展。

不過，在中紀委昨日發文批評後，內地傳媒昨晚指，山姆會員店已重新上線新疆相關產品。

（ｃａ）

