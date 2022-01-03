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03/01/2022 09:25

【恒大困局】恒大海南「海花島」３９幢住宅被勒令十日內拆除

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國恒大（０３３３３）再捲入負面新聞，據內地傳媒報道，恒
大旗下全資子公司在海南的人工島住宅項目「海花島」，其中一期３９幢住宅因許可證被撤銷，
被當地監管機構勒令須在１０日內將建築拆除。以通告發出日為２０２１年１２月３０日計，意
味中國恒大須於本周日（９日）前拆除該棟建築，否則執法部門將依法組織拆除。
　　據內媒引述一份海南儋州綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，該樓宇總建築面積
４３﹒５萬平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反《中華人民共和國城鄉規
劃法》第四十條之規定情形，下令恒大拆除。
　　報道又稱，海南省政府在２０１９年已開始調查恒大海花島有否違法違規，先後立案共１４
宗，處罰款約２﹒１５億元（人民幣．下同）。省政府至２０２０年再責令儋州市要落實整治上
述３９幢住宅建築，隨後更責令該項目要全面停工、收回預售許可證、撤銷備案，並要求提出妥
善處置方案。
　　據北京鏈家房地產經紀資料顯示，海花島樓價約每平方米１﹒８萬元，以今次樓宇面積計，
被要求拆除的樓價約值７７﹒４億元。（ｃａ）

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