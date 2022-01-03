【新冠肺炎】河南洛陽新安縣加強疫情防控措施，交通停運

《經濟通通訊社３日專訊》據河南省洛陽市新新安縣政府網站最新公告，１月１日，新安縣

新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布致全縣人民群眾的一封信。信中提到，經縣疫情防控指揮部

研究，決定進一步加強疫情防控措施。

連霍高速新安站、連霍高速新安西站、洛新快速通道與澗西交界處、黃河大道新澠交界處、

２４２省道新宜交界處、鐵磁路東延伸與澗西交界處、新３１０國道與２４２省道交叉口、

３１４省道與孟津交界處設置８處道路健康監測點。全縣公車、出租車、網約車、客運班線暫停

營運。

確需來（返）新需持有４８小時內核酸檢測陰性證明，提前３天向目的地村（社區）、單位

報備，入新後配合落實後續管控措施。



＊河南８感染疑與西安疫情有關＊



河南洛陽新安縣則自上周五起至前日新增１宗確診及７宗無症狀感染，最先染疫的男子上月

１８日從四川成都搭長途巴士回洛陽，１９日凌晨抵達連（雲港）霍（爾果斯）高速公路河南三

門峽靈寶服務區休息４小時，中午回到新安縣正村鎮西溝村家中。該男子與妻子、父母均於上周

五檢測陽性，與他們有直接或間接接觸的４名鄰居前日亦證實中招。有內地傳媒指出，４名在西

安檢測後未收結果就自駕回河南周口沈丘縣的感染者，上月１８日晚亦曾在靈寶服務區逗留１０

分鐘，新安縣疫情疑與西安疫情相關。

正村鎮鎮區和西溝村已封閉管理，所有居民「足不出戶」，鎮內其他區域和毗鄰石寺鎮納入

管控，「人不出村╱小區，嚴禁聚集」；新安縣其他區域則為防範區，非必要不進出新安，室內

娛樂休閒場所暫停營業。（ｃａ）





