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03/01/2022 10:15

【新冠肺炎】河南洛陽新安縣加強疫情防控措施，交通停運

　　《經濟通通訊社３日專訊》據河南省洛陽市新新安縣政府網站最新公告，１月１日，新安縣
新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布致全縣人民群眾的一封信。信中提到，經縣疫情防控指揮部
研究，決定進一步加強疫情防控措施。
　　連霍高速新安站、連霍高速新安西站、洛新快速通道與澗西交界處、黃河大道新澠交界處、
２４２省道新宜交界處、鐵磁路東延伸與澗西交界處、新３１０國道與２４２省道交叉口、
３１４省道與孟津交界處設置８處道路健康監測點。全縣公車、出租車、網約車、客運班線暫停
營運。
　　確需來（返）新需持有４８小時內核酸檢測陰性證明，提前３天向目的地村（社區）、單位
報備，入新後配合落實後續管控措施。

＊河南８感染疑與西安疫情有關＊

　　河南洛陽新安縣則自上周五起至前日新增１宗確診及７宗無症狀感染，最先染疫的男子上月
１８日從四川成都搭長途巴士回洛陽，１９日凌晨抵達連（雲港）霍（爾果斯）高速公路河南三
門峽靈寶服務區休息４小時，中午回到新安縣正村鎮西溝村家中。該男子與妻子、父母均於上周
五檢測陽性，與他們有直接或間接接觸的４名鄰居前日亦證實中招。有內地傳媒指出，４名在西
安檢測後未收結果就自駕回河南周口沈丘縣的感染者，上月１８日晚亦曾在靈寶服務區逗留１０
分鐘，新安縣疫情疑與西安疫情相關。
　　正村鎮鎮區和西溝村已封閉管理，所有居民「足不出戶」，鎮內其他區域和毗鄰石寺鎮納入
管控，「人不出村╱小區，嚴禁聚集」；新安縣其他區域則為防範區，非必要不進出新安，室內
娛樂休閒場所暫停營業。（ｃａ）

　

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