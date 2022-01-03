《融天納地－溫天納》尋找虎年投資新焦點

《融天納地》進入２０２２年，虎年尚距一個月，疫情依然來勢洶洶，對不少產業的影響依

舊嚴峻，要尋找虎年的投資新方向，孰不容易。當中，筆者認為國家所推動的固定資產投資領域

，將成為大家關注的重點。



去年《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標的建

議》重點提及「兩新一重」，發改委其後表示積極擴大有效投資，紮實推進「十四五」規劃一百

零二項重大工程項目建設，加大地方政府專項債券支持力度，適當增加中央預算內投資，精準支

持關鍵核心技術攻關、「兩新一重」等項目建設。非常明顯，「兩新一重」就是核心，即「新城

建」、「新基建」及「重大工程建設」。「兩新一重」包含了不少新的投資方向，需要逐一尋找

。



在融資方案上，專項債為「兩新一重」的重要財政支柱。在去年底國新辦財政部預算司曾談

及「２０２２年專項債券重點用於九大方向：一、交通基礎設施，二、能源，三、農林水利，四

、生態環保，五、社會事業，六、城鄉冷鏈等物流基礎設施，七、市政和產業園區基礎設施，八

、國家重大戰略項目，九、保障性安居工程」，「要優先支持納入國家「十四五」規劃綱要的項

目」，「還要加大對水利、城市管網建設等重大項目的支持力度」。從實證看，去年１至１１月

新增專項債的投向情況證實了這一點。



不能否認，新基建需要新的投融資模式，與傳統基礎設施建設的投融資方式不同，完整構建

新型基礎設施的投融資新模式，締造多元化的融資渠道及市場。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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