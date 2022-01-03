《匯市一周－徐惠芳》觀望美國數據及央行消息，外幣整固

《匯市一周》市場預期，主要經濟體的經濟增長將在４％至５％之間，意味著即使借貸成本

上升給利潤帶來壓力，企業利潤仍將出現較高的個位數增長。目前金融狀況看起來仍然很好，股

票溢價是合理的，利潤繼續增長，這足以令股票表現優於債券。



投資者預計，美聯儲２０２２年將加息４至５次，直到對股市產生負面影響為止。美國現時

有兩種通脹，一是當對商品和服務的需求超過生產能力時出現的周期性通貨膨脹，另一種是由貨

幣和信貸超發造成的貨幣通脹。



美國本周即將公布一系列就業報告，還有ＦＯＭＣ會議紀錄和其他美國數據。美國１２月

Ｍａｒｋｉｔ和ＩＳＭ製造業ＰＭＩ將為數據庫揭開序幕，兩項均預期放緩。隨後周三（５日）

公布ＡＤＰ就業數據，將為周五（７日）的非農就業報告作預演。今年首個公布的美國非農數據

，市場料，１２月非農就業增加至４０萬，失業率下降至４﹒１％，若結果符合或超越預期，屬

利好美元。技術上，美元在過去一個月在９５﹒５至９６﹒９區間波動，若短期突破９５﹒５，

將留意下一個支持９５﹒１。相反，若美元重返９６水平並升越１０和２０日線，下一個阻力位

９６﹒７或９６﹒９水平。



歐元兌美元上周五（３１日）上升０﹒５４％至１﹒１３８６，為１１月１６日以來最高水

平。歐元全年累計下跌近７％。歐元兌瑞郎創一周最大升幅，之前匯率一度觸及６年新低

１﹒０３２６４。瑞士央行第三季度買入價值２８億瑞郎的外幣。



受平倉交易和金價上升推動，加元一度上漲０﹒９４％至１美元兌１﹒２６２１加元，收復

了１２月８日加拿大央行會議後的跌勢；加元１２月上漲１﹒１％，全年升０﹒７％。



英鎊兌美元升０﹒２４％至１﹒３５３１，創１１月１０日以來新高；英鎊兌歐元觸及

２０２０年２月底以來的最高水平，因為對疫情所帶來經濟影響的擔憂有所緩和，刺激了風險貨

幣，市場預期，英國央行將在２０２２年進行更多加息。



有跡象顯示，新冠病毒病例創下歷史新高，但各國政府正試圖通過放寬隔離規則，而不是採

取封鎖措施來限制經濟損失，增加市場風險胃納。



英鎊受惠於巨大的金融和財政刺激措施以及更良性的疫情前景；即使撤銷了貨幣寬鬆政策，

各央行也會在可預見的未來保留明顯的刺激性政策。這對風險貨幣是積極的，對英鎊也是利好。

目前市場認為，英國央行在２０２２年底前加息１００個基點的可能性約為９５％。



美元兌日圓在１１５上方徘徊，因油價和美國國債收益率回落。日圓１２月下跌１﹒７％，

日圓是２０２１年表現最差的Ｇ－１０貨幣，在全球股市強勁上漲和通脹擔憂的情況下，匯價全

年升逾１１％。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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