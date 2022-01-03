《陶冬天下－陶冬》股市再攀新高，中港獨自憔悴

《陶冬天下》波瀾壯闊的２０２１年，為全球股市帶來了又一個豐收年。富時全球指數上漲

１６﹒７％，連續三年為股票投資者帶來了雙位數的回報。疫情紓緩、經濟復甦、財政刺激、貨

幣擴張，吹響了嘹亮的「再通脹」（ｒｅｆｌａｔｉｏｎ）號角，儘管中間經歷過變異病株出現

、貨幣政策反轉等意外，股市在動盪中向上攀行。美股引領了全球股市，而且Ｓ＆Ｐ５００急升

２７％，其表現罕見地超越了ＮＡＳＤＡＱ。Ｓ＆Ｐ５００有此靚麗表現，要感謝能源板塊超過

５０％的上漲。無論Ｓ＆Ｐ５００還是ＮＡＳＤＡＱ，最大市值的幾隻股票是拉升指數的主要動

力，中小股中仍有大量公司股價低過疫情前水平３０％或以上。歐洲股市的整體表現在２０２１

年甚至超出美國股市，泛歐ＳＴＯＸＸ跳升２２％。日本股市略差過歐美，不過也錄得１０％的

增長。



與全球股市相比，中國股市遭遇寒流。Ａ股ＣＳＩ３００指數下跌５％，香港ＨＳＩ更暴跌

１４％。中國政府推出的強監管政策和房地產去槓桿政策，對不少企業盈利構成不確定性，美國

對會計準則的修改，也為中概股蒙上了巨大陰影。不過中國科創板自面世以來也有４０％的進賬

。新興市場ＭＳＣＩ指數以美元計算在２０２１年下挫５％，若是剔除中國公司則上漲了９％。



在能源領域，新能源政策失誤和低庫存導致天然氣價格、石油價格和煤炭價格的暴漲，其中

歐洲天然氣價格的漲幅尤其誇張。與能源價格相比，鐵礦石價格則大幅下跌，工業金屬走勢分歧

，新能源相關的材料價格表現突出。黃金和比特幣兩個「抗通脹」保值工具的價格兩極化發展，

以美元計價黃金現貨在２０２１年下跌４％，比特幣卻暴漲６１％。在聯儲政策轉鷹之下，美元

匯率在下半年出現一輪行情，美元指數ＤＹＸ全年升值６％。



２０２０年，在史無前例的全球大停頓之下，全球股市上漲了１４％；２０２１年，在近四

十年罕見的全球大通脹中，股市又上漲了１７％。究其原因，無他，流動性耳。各國央行

２０２０年３月以來，資產負債表擴張了一倍，所創造出來貨幣主要滯留在金融領域，為股市和

房市帶來了巨大的支持。不僅央行在製造流動性，債市也向股市大量輸出資金，而且經濟復甦的

確定性刺激資金增加槓桿比率。水漲船高，兩年內翻倍的股票比比皆是。



再通脹，或曰經濟復甦，是貫穿２０２１年股市的一大主題。春季疫情逐步緩和，各國社交

距離限制先後鬆綁，帶來了一波ｒｅｆｌａｔｉｏｎ的市場預期，經濟增長和企業盈利預測被大

幅上調。不過夏季德爾塔病毒和冬季奧密克戎病毒變異先後觸發了市場恐慌，但是病毒毒性漸次

下降，市場有動盪無調整。



物價上漲是２０２１年的另一個市場故事，而且從產業鏈中斷所導致的暫時性通脹轉移為工

資預期所帶來的結構性通脹，但是通脹烈度乃至性質在各國間相差甚大。美國和英國出現了工資

的大幅上揚，貨幣政策被迫加大收縮的力度。歐元區有物價壓力但是工資未見上漲，所以歐洲央

行得以從容佈局的空間。日本和中國面臨工資下行壓力，日本銀行維持寬鬆政策不變，中國人民

銀行開始溫和放鬆貨幣政策。



展望２０２２年，全球經濟復甦有望進一步穩定，國際間經濟交流增加，產業鏈衝擊有所淡

化，但是疫情所帶來的不確定性揮之不去。通貨膨脹應該會見頂，但是物價壓力依然沉重，美國

聯儲在推進貨幣環境正常化上的時機及力度對股市有重大影響，債市表現以及資金成本對股市有

重大影響。目前美國聯儲、歐洲央行和英格蘭銀行已經宣布的收縮措施比較溫和，政策在龐大的

流動性資金池中減少製造新增流動性而已。哪怕略微加息對經濟也不構成重大衝擊。然而如果聯

儲快速加息甚至宣布縮表，則市場可能出現恐慌。



除了美國的貨幣政策之外，新冠病毒變異、中國房地產市場、地緣政治角力，是筆者所見的

２０２２年三大風險。《陶冬》



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