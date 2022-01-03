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即市新聞

03/01/2022 08:59

【國安立法】《眾新聞》周二起停止營運，今早交代停運事宜

　　《經濟通通訊社３日專訊》繼《立場新聞》上周三（２９日）宣布停止運作後，再有網媒宣
布停運。《眾新聞》表示，過去兩年社會遽變，傳媒生存環境惡化，無法再毫無擔憂地達成理念
，將在周二（４日）起停止營運，網站不再更新。曾任記者協會主席的《眾新聞》主筆楊健興昨
晚回覆《明報》稱，將於今日（３日）早上與總編輯李月華回應《眾新聞》停止營運事宜。被問
到停止營運的原因及考慮因素，他稱暫不作回應，重申今日會交代。

＊危機中須先確保船上人平安＊

　　成立五年的《眾新聞》，透過社交平台專頁發表停運聲明。聲明形容公司是身在風眼的小艇
，在風高浪急的當下情況嚴峻，在危機中必須先確保船上人的平安，宣布將於周二起停止營運，
網站不再更新，一段時間後將會關閉，衷心感謝訂戶和讀者的支持。
　　保安局去年１０月曾點名批評《眾新聞》，指他們報道局長鄧炳強「拒絕保證」２３條立法
不以言入罪，實屬誤導。保安局發言人表示，鄧炳強當時指，犯罪需有行為和意圖的元素，並有
充分證據，以及律政司詳細研究有否足夠證據才檢控，不是草率決定，並非一句說話就可入罪。

＊由劉進圖等資深傳媒人於５年前創辦＊

　　《眾新聞》在２０１７年１月１日由前《明報》總編輯劉進圖等多名資深傳媒人創辦，記協
前主席楊健興擔任主筆。當時他們指對本港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新
聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益及公眾服務。（ｃｌ）（ｚｚ）

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