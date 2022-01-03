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03/01/2022 09:13

【新冠肺炎】陳肇始：港府全力控制社區傳播，稱檢測整體暢順

　　《經濟通通訊社３日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目表示，政府正全力控制
社區傳播，盡量堵截傳播鏈，目前主要是輸入個案及在檢疫中心確診，如社區出現源頭不明個案
，或在不同地區出現個案，情況會較擔心。她指出，早前並已安排３４０名又一城望月樓密切接
觸者或家居接觸者、餐廳職員，以及與確診個案同一時間用膳的食客前往檢疫，如再有確診個案
，會作出公布。

＊健康碼已有追蹤功能＊

　　她又指，早前未能接觸約３０名同一時段到過望月樓的食客，現時已找到部分食客。至於是
否需要在安心出行應用程式設置追蹤功能，陳肇始表示，健康碼已有追蹤功能，當局會繼續檢視
不同的防疫措施。

＊不排除將來要求市民打齊３針＊

　　她續指，過去數天進行了封９個小區的限制與檢測，大約４８００人已檢測，全部是陰性。
每日有３０至４０個恆常的檢測中心及流動採樣站運作，自己昨日曾到場視察，認為整體情況暢
順。
　　至於「疫苗氣泡」在農曆新年前擴大至所有食肆和其他表列處所。陳肇始表示，昨日接種疫
苗的市民增加，顯示市民對措施反應積極及正面，政府會研究逐步擴大「疫苗氣泡」適用範圍。
她又表示，不排除將來要求市民打齊３針，因現時本港疫苗接種率仍低，尤其是長者疫種率。她
認為打針是頭等大事。（ｃｗ）

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