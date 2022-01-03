【國安立法】眾新聞：無法拿捏報道是否犯法，將遣散四十多名員工

《經濟通通訊社３日專訊》《眾新聞》宣布明（４日）起停運，主筆楊健興今早表示，停運

的決定在短期內作出，觸發點是警方國安處早前以涉嫌違反《刑事罪行條例》第９及１０條「串

謀發布煽動刊物」罪，拘捕《立場新聞》高層，在深入及冷靜分析評估後，認為不能在安全環境

下工作，停運是無可奈可的決定。



＊今晚兩節目將如常播放＊



楊健興指，《眾新聞》今日會正常運作，包括今晚的兩個節目《眾新聞中國組》及《香港這

一天》會如常播放，與觀眾道別。網站明日不會再有更新，稍後再關閉。

《眾新聞》總編輯李月華表示，公司現時約有４０多名員工，很多是新加入的同事，將根據

勞工法例遣散他們。她認為，停運是經過評估而所作的最好決定，又說並非《眾新聞》改變了，

而是客觀環境改變了，她作為總編輯，無法拿捏一個報道或一句說話，會否觸犯法例。



＊員工已有心理準備＊



眾新聞任職剪接師的陳先生表示，昨天才收到公司停運的消息，相信不少同事都有停運的心

理準備，不少行家都對《眾新聞》停業感到婉惜，但他會保持希望。他覺得傳媒行業環境有所收

窄，但會盡力做好。（ｈｙ）（ｚｚ）



