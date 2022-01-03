【新冠肺炎】望月樓與日本餐廳鳥十相通，防護中心人員到場調查

《經濟通通訊社３日專訊》又一城望月樓最少５人感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，懷疑出現
短途空氣傳播。下午多名身穿防護裝備的衞生防護中心及食環署職員由相連的日本餐廳「鳥十」
通往望月樓，有人爬梯並用電筒檢查設於餐廳天花板的通風口。
「鳥十」目前亦停業。據悉，兩間餐廳由一間集團營運，在又一城共用舖位。經視察及查閱
有關平面圖，兩餐廳互通，內部可通往同一個洗手間，兩間餐廳的廚房分別位處同一側。
（ｃｌ）
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