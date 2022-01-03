創維集團（００７５１）建議分拆創維電器，深交所受理上市申請

《經濟通通訊社３日專訊》創維集團（００７５１）公布，有關建議分拆間接非全資附屬公
司創維電器業務於深圳證券交易所創業板市場獨立上市，創維電器已向深交所創業板市場遞交作
建議Ａ股獨立上市的申請，並於上周五（３１日）從深交所創業板市場收到該申請的受理通知。
該集團指，建議分拆須待包括中國證監會及其他機關簽發有關建議Ａ股上市批准後，方告作
實。（ｗｈ）
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