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03/01/2022 08:18

【大行炒Ｄ乜】大摩維持理想汽車增持，中金仍看好港交所

　　《經濟通通訊社３１日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　理想汽車　　　　大摩　　　　　維持１８９﹒００　　　　　維持增持　　１２２﹒７０
（０２０１５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美團　　　　華泰證券　　３０４﹒９０→２８０﹒００　　維持買入　　２５５﹒４０
（０３６９０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所　　　　中金　　　　　維持５８０﹒００　　　　維持跑贏大市　４５５﹒４０
（００３８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　快手　　　　　中金　　　　　維持１４０﹒００　　　　維持跑贏大市　７２﹒０５　
（０１０２４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　啟明醫療　　　大華繼顯　　　　　首予３７﹒５０　　　　　首予買入　　２９﹒６０　
（０２５００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　表列較早前部分大行評級及目標價
　
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　快手　　　　　富瑞　　　　維持１４０﹒００　　　　維持買入　　７２﹒０５
　　（０１０２４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　潤電　　　　　大和　　　２１﹒００→３０﹒００　維持跑贏大市　２６﹒１０
　　（００８３６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　龍源電力　　　　大和　　　１８﹒７０→２２﹒００　　維持買入　　１８﹒２０
　　（００９１６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　信義玻璃　　　　大摩　　　２６﹒６０→２０﹒８０　　維持持平　　１９﹒５０
　　（００８６８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　信義光能　　　　大摩　　　１９﹒００→１６﹒６０　　維持增持　　１３﹒２２
　　（００９６８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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