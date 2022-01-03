【大行炒Ｄ乜】大摩維持理想汽車增持，中金仍看好港交所

《經濟通通訊社３１日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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理想汽車 大摩 維持１８９﹒００ 維持增持 １２２﹒７０
（０２０１５）
美團 華泰證券 ３０４﹒９０→２８０﹒００ 維持買入 ２５５﹒４０
（０３６９０）
港交所 中金 維持５８０﹒００ 維持跑贏大市 ４５５﹒４０
（００３８８）
快手 中金 維持１４０﹒００ 維持跑贏大市 ７２﹒０５
（０１０２４）
啟明醫療 大華繼顯 首予３７﹒５０ 首予買入 ２９﹒６０
（０２５００）
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表列較早前部分大行評級及目標價
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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快手 富瑞 維持１４０﹒００ 維持買入 ７２﹒０５
（０１０２４）
潤電 大和 ２１﹒００→３０﹒００ 維持跑贏大市 ２６﹒１０
（００８３６）
龍源電力 大和 １８﹒７０→２２﹒００ 維持買入 １８﹒２０
（００９１６）
信義玻璃 大摩 ２６﹒６０→２０﹒８０ 維持持平 １９﹒５０
（００８６８）
信義光能 大摩 １９﹒００→１６﹒６０ 維持增持 １３﹒２２
（００９６８）
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（ｅｒ）
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