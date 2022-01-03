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即市新聞

03/01/2022 19:04

《日入而息》本港１１零售遜預期，港府澄清無「封關」計劃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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羅兵咸永道料今年香港ＩＰＯ集資額最高達四千億，有望重返三甲　　　　　　　　　　　　　
本港零售貨值連升十個月，１１月按年升７﹒１％遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府澄清並無「封關」計劃或６時後不准堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２９宗確診，２６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ；地盤工妻子確診染疫，再多非同枱６６歲食
客初步確診；梁卓偉稱望月樓若出現第三代感染，當局應收緊限聚　　　　　　　　　　　　　
教育局澄清港府考慮因疫情再停課只屬謠言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新一屆立會議員宣誓完成，林鄭確定全體宣誓有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
《眾新聞》表示香港政治及社會變化大不表媒體沒有角色；眾新聞表示無法拿捏報道是否犯法，
將遣散四十多名員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指低收１２２點報２３２７４，科指跌３０點報５６４０
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美匯若失守９５﹒５０支持位，再候低吸納　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３５６╱６０，日圓最新報１１５﹒１４╱１７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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恒指公司將於２月１８日公布季檢結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金力永磁（０６６８０）擁大量新能源車企業訂單，未來發展有信心　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）去年智能車交付量按年增長２﹒６３倍　　　　　　　　　　　　　　
中手游（００３０２）獲《奧特曼：集結》獨家代理發行權　　　　　　　　　　　　　　　　
九江銀行（０６１９０）逾３１億元人民幣信貸資產向主要股東交換三物業　　　　　　　　　
騰訊（００７００）購入英國數字銀行Ｍｏｎｚｏ股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國移動（００９４１）Ａ股５日上交所上市交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五礦資源（０１２０８）Ｌａｓ　Ｂａｍｂａｓ礦山已開始逐步恢復正常運營　　　　　　　　
完美醫療（０１８３０）新服務中心首６０個營業日的銷售合同表現約２８８０萬元　　　　　
比亞迪（０１２１１）去年新能源汽車銷量６０﹒３８萬輛，按年升２﹒１８倍　　　　　　　
銀行同業結算公司主席紀睿明加入為港交所（００３８８）風險管理委員會成員　　　　　　　
聯邦制藥（０３９３３）建議斥資最多５０００萬元進一步購回股份　　　　　　　　　　　　
傳鋰電池商中創新航來港上市，籌７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百盛集團（０３３６８）委任周嘉為集團署理首席執行官　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒騰網絡（００１３６）附屬與騰訊展開遊戲業務合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所表示本周三起取消優派能源發展（００３０７）上市地位　　　　　　　　　　　　　　
北控城市資源（０３７１８）附屬中標四川環衛一體化服務採購項目　　　　　　　　　　　　
碧瑤綠色（０１３９７）附屬中標環保署合約，將雞糞生物轉化為動物飼料和肥料　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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榮昌生物（０９９９５）澄清新聞報道失實，將在必要時採取法律措施　　　　　　　　　　　
粵海制革（０１０５８）擬改名為「南粵控股有限公司」　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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龍光集團（０３３８０）指已償付周一到期的美元債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）ＡＩ專利申請量超１﹒３萬件，連續四年全國居首　　　　　　　　　　　
中國恒大（０３３３３）開市前停牌，原因尚待公布；恒大海南「海花島」３９幢住宅被勒令十
日內拆除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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特斯拉中國訂單交付延至３－４個月，年前漲價棄補貼　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中哈建交３０周年，習近平與哈薩克總統互致賀電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
涉提交虛假文件、資金流入房地產，中誠致信遭處罰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國貿促會簽發首批１５８份ＲＣＥＰ原產地證書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京大興機場去年旅客吞吐量突破２５００萬人次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春運火車票今起發售，鐵路料將發送遊客２﹒８億人次　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行發布宏觀審慎政策指引，明確框架要素；人行就地方金融監管條例徵意見；通過直播等新渠
道營銷金融產品應具備從業資質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中指院表示去年百城新樓價格升２﹒４４％，近７年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南２０２０年出生人口跌穿１００萬創４２年來紀錄低　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地發布行政執法當事人承諾制，用於賠償投資者損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平新年賀詞：和衷共濟「一國兩制」才能行穩致遠；習近平與普京互致新年賀電，推動雙方
合作提質升級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海港集裝箱吞吐量連續１２年全球第一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海第一八佰伴歲末嘉年華活動銷售額破８億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海迪士尼瘋狂動物城區最高「建築」即將封頂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上港集團與臨港集團合作，推動臨港碼頭岸線一體化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
振華重工獲發上海首張ＲＥＣＰ協定項下原產地證明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘇州查處首起碳排放配額未按期履約違法案件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雲南省西雙版納州現年４６歲副州長傅希主動投案受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「蔚小理」去年交付量倍增，小鵬增近３倍穩居冠軍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年全國期貨市場累計成交額逾５８１億增３２﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三隻松鼠再陷爭議，３年前廣告曾出現紅領巾涉嫌違法；三隻松鼠就廣告使用「紅領巾」致歉，
將開展自查自糾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２１年百家房企融資不足１﹒３萬億人幣至五年低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沃爾瑪旗下商店下架新疆產品，中紀委斥將自食惡果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報京東等電商平台通知電商達人補稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升０﹒３％創歷史高，台灣去年ＧＤＰ增超６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡英文稱軍事絕非解決分歧的選項，將堅守主權價值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣去年ＧＤＰ增長逾６％，學者稱電子產品出口帶動　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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中聯辦表示期待新一屆議員開創香港更美好未來　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新一屆立會議員宣誓，陸頌雄狄志遠宣讀不清晰須重讀　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新一屆立法會議員今早宣誓，由林鄭監誓；新一屆立會議員宣誓完成，林鄭確定全體宣誓有效　
新一屆立法會議員完成宣誓，下周一將選新任主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
管浩鳴宣誓後將辭去教會行政工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱政府重視行政立法關係，積極配合立法會履職　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１１月訪港旅客按年增５９％，但首十一月跌９８％　　　　　　　　　　　　　　　　　
貨運物流業協會表示國泰暫停長途貨運航班將影響物價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港零售貨值連升十個月，１１月按年升７﹒１％遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳機管局擬發債集資４０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
《眾新聞》表示香港政治及社會變化大不表媒體沒有角色；眾新聞表示無法拿捏報道是否犯法，
將遣散四十多名員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
《華爾街日報》稱新聞自由受損，李家超致函反駁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網媒《眾新聞》明起停運，陳曼琪稱相關媒體自己決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記協對一周內接連有傳媒機構停運深感痛心及遺憾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新年首周末中原十大屋苑創１２周新低，多個屋苑捧蛋　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示去年現樓按揭增逾兩成，中銀奪全年現樓冠軍；市傳停納米樓按揭，經絡指未有銀行因
面積拒批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐英偉稱政府會繼續研究有關假訊息或假新聞的立法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道料今年香港ＩＰＯ集資額最高達四千億，有望重返三甲　　　　　　　　　　　　　
螞蟻銀行香港推個人貸款計劃，提供「先息後本」循環貸款　　　　　　　　　　　　　　　　
規管劏房租務的修訂條例本月２２日起生效，租期內業主不得加租　　　　　　　　　　　　　
Ｔｈｅ　ＹＯＨＯ　Ｈｕｂ累售４０３伙，套現４４億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增２９宗確診，２６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地盤工妻子確診染疫，再多非同枱６６歲食客初步確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海新增１例本土無症狀感染者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳教育局突就停課諮詢學界，研究爆疫暫停面授課堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨本土確診增１０１宗，西安新增回落至９０宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐荃灣卓越理財中心暫停服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增２宗本地確診，首現Ｏｍｉｃｒｏｎ本土個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府認可越南等國家針卡，周三起可用作登機回港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育局澄清港府考慮因疫情再停課只屬謠言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
望月樓與日本餐廳鳥十相通，防護中心人員到場調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港昨新增２６宗確診，望月樓５０歲女食客染疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南洛陽新安縣加強疫情防控措施，交通停運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
清零措施嚴重影響貿易，越南促中國緊急重開邊境口岸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府澄清並無「封關」計劃或６時後不准堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國在新一波疫情中迎新年，防長奧斯汀確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西安雁塔區委書記被免職，陝西省確診數多日破百　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許樹昌稱若望月樓食客帶病毒社區游走，存第五波風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳肇始稱港府全力控制社區傳播，稱檢測整體暢順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
飲食界料擴大疫苗氣泡將令新年生意額最少跌兩至三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研究表示２劑科興＋１劑輝瑞對Ｏｍｉｃｒｏｎ免疫仍低　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰稱若疫情失控食肆有可能需限制堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁卓偉稱望月樓若出現第三代感染，當局應收緊限聚令　　　　　　　　　　　　　　　　　　
食衞局約見餐飲業，業界要求農曆年後才擴展疫苗氣泡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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