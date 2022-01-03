《日入而息》本港１１零售遜預期，港府澄清無「封關」計劃

《今天重點》

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羅兵咸永道料今年香港ＩＰＯ集資額最高達四千億，有望重返三甲

本港零售貨值連升十個月，１１月按年升７﹒１％遜預期

港府澄清並無「封關」計劃或６時後不准堂食

本港新增２９宗確診，２６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ；地盤工妻子確診染疫，再多非同枱６６歲食

客初步確診；梁卓偉稱望月樓若出現第三代感染，當局應收緊限聚

教育局澄清港府考慮因疫情再停課只屬謠言

新一屆立會議員宣誓完成，林鄭確定全體宣誓有效

《眾新聞》表示香港政治及社會變化大不表媒體沒有角色；眾新聞表示無法拿捏報道是否犯法，

將遣散四十多名員工

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《即日市況》

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恒指低收１２２點報２３２７４，科指跌３０點報５６４０

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《美元匯價》

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美匯若失守９５﹒５０支持位，再候低吸納

歐元最新報１﹒１３５６╱６０，日圓最新報１１５﹒１４╱１７

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《公司資訊》

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恒指公司將於２月１８日公布季檢結果

金力永磁（０６６８０）擁大量新能源車企業訂單，未來發展有信心

小鵬汽車（０９８６８）去年智能車交付量按年增長２﹒６３倍

中手游（００３０２）獲《奧特曼：集結》獨家代理發行權

九江銀行（０６１９０）逾３１億元人民幣信貸資產向主要股東交換三物業

騰訊（００７００）購入英國數字銀行Ｍｏｎｚｏ股份

中國移動（００９４１）Ａ股５日上交所上市交易

五礦資源（０１２０８）Ｌａｓ Ｂａｍｂａｓ礦山已開始逐步恢復正常運營

完美醫療（０１８３０）新服務中心首６０個營業日的銷售合同表現約２８８０萬元

比亞迪（０１２１１）去年新能源汽車銷量６０﹒３８萬輛，按年升２﹒１８倍

銀行同業結算公司主席紀睿明加入為港交所（００３８８）風險管理委員會成員

聯邦制藥（０３９３３）建議斥資最多５０００萬元進一步購回股份

傳鋰電池商中創新航來港上市，籌７８億元

百盛集團（０３３６８）委任周嘉為集團署理首席執行官

恒騰網絡（００１３６）附屬與騰訊展開遊戲業務合作

聯交所表示本周三起取消優派能源發展（００３０７）上市地位

北控城市資源（０３７１８）附屬中標四川環衛一體化服務採購項目

碧瑤綠色（０１３９７）附屬中標環保署合約，將雞糞生物轉化為動物飼料和肥料

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《國企紅籌》

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榮昌生物（０９９９５）澄清新聞報道失實，將在必要時採取法律措施

粵海制革（０１０５８）擬改名為「南粵控股有限公司」

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《神州民企》

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龍光集團（０３３８０）指已償付周一到期的美元債

百度（０９８８８）ＡＩ專利申請量超１﹒３萬件，連續四年全國居首

中國恒大（０３３３３）開市前停牌，原因尚待公布；恒大海南「海花島」３９幢住宅被勒令十

日內拆除

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《中國要聞》

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特斯拉中國訂單交付延至３－４個月，年前漲價棄補貼

中哈建交３０周年，習近平與哈薩克總統互致賀電

涉提交虛假文件、資金流入房地產，中誠致信遭處罰

中國貿促會簽發首批１５８份ＲＣＥＰ原產地證書

北京大興機場去年旅客吞吐量突破２５００萬人次

春運火車票今起發售，鐵路料將發送遊客２﹒８億人次

人行發布宏觀審慎政策指引，明確框架要素；人行就地方金融監管條例徵意見；通過直播等新渠

道營銷金融產品應具備從業資質

中指院表示去年百城新樓價格升２﹒４４％，近７年新低

河南２０２０年出生人口跌穿１００萬創４２年來紀錄低

內地發布行政執法當事人承諾制，用於賠償投資者損失

習近平新年賀詞：和衷共濟「一國兩制」才能行穩致遠；習近平與普京互致新年賀電，推動雙方

合作提質升級

上海港集裝箱吞吐量連續１２年全球第一

上海第一八佰伴歲末嘉年華活動銷售額破８億元人民幣

上海迪士尼瘋狂動物城區最高「建築」即將封頂

上港集團與臨港集團合作，推動臨港碼頭岸線一體化

振華重工獲發上海首張ＲＥＣＰ協定項下原產地證明

蘇州查處首起碳排放配額未按期履約違法案件

雲南省西雙版納州現年４６歲副州長傅希主動投案受查

「蔚小理」去年交付量倍增，小鵬增近３倍穩居冠軍

去年全國期貨市場累計成交額逾５８１億增３２﹒８％

三隻松鼠再陷爭議，３年前廣告曾出現紅領巾涉嫌違法；三隻松鼠就廣告使用「紅領巾」致歉，

將開展自查自糾

２０２１年百家房企融資不足１﹒３萬億人幣至五年低

沃爾瑪旗下商店下架新疆產品，中紀委斥將自食惡果

據報京東等電商平台通知電商達人補稅

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３％創歷史高，台灣去年ＧＤＰ增超６％

蔡英文稱軍事絕非解決分歧的選項，將堅守主權價值

台灣去年ＧＤＰ增長逾６％，學者稱電子產品出口帶動

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《其他消息》

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中聯辦表示期待新一屆議員開創香港更美好未來

新一屆立會議員宣誓，陸頌雄狄志遠宣讀不清晰須重讀

新一屆立法會議員今早宣誓，由林鄭監誓；新一屆立會議員宣誓完成，林鄭確定全體宣誓有效

新一屆立法會議員完成宣誓，下周一將選新任主席

管浩鳴宣誓後將辭去教會行政工作

李家超稱政府重視行政立法關係，積極配合立法會履職

本港１１月訪港旅客按年增５９％，但首十一月跌９８％

貨運物流業協會表示國泰暫停長途貨運航班將影響物價

本港零售貨值連升十個月，１１月按年升７﹒１％遜預期

傳機管局擬發債集資４０億美元

《眾新聞》表示香港政治及社會變化大不表媒體沒有角色；眾新聞表示無法拿捏報道是否犯法，

將遣散四十多名員工

《華爾街日報》稱新聞自由受損，李家超致函反駁

網媒《眾新聞》明起停運，陳曼琪稱相關媒體自己決定

記協對一周內接連有傳媒機構停運深感痛心及遺憾

新年首周末中原十大屋苑創１２周新低，多個屋苑捧蛋

經絡表示去年現樓按揭增逾兩成，中銀奪全年現樓冠軍；市傳停納米樓按揭，經絡指未有銀行因

面積拒批

徐英偉稱政府會繼續研究有關假訊息或假新聞的立法

羅兵咸永道料今年香港ＩＰＯ集資額最高達四千億，有望重返三甲

螞蟻銀行香港推個人貸款計劃，提供「先息後本」循環貸款

規管劏房租務的修訂條例本月２２日起生效，租期內業主不得加租

Ｔｈｅ ＹＯＨＯ Ｈｕｂ累售４０３伙，套現４４億

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《新冠肺炎》

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本港新增２９宗確診，２６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ

地盤工妻子確診染疫，再多非同枱６６歲食客初步確診

上海新增１例本土無症狀感染者

傳教育局突就停課諮詢學界，研究爆疫暫停面授課堂

全國昨本土確診增１０１宗，西安新增回落至９０宗

匯豐荃灣卓越理財中心暫停服務

台灣新增２宗本地確診，首現Ｏｍｉｃｒｏｎ本土個案

港府認可越南等國家針卡，周三起可用作登機回港

教育局澄清港府考慮因疫情再停課只屬謠言

望月樓與日本餐廳鳥十相通，防護中心人員到場調查

本港昨新增２６宗確診，望月樓５０歲女食客染疫

河南洛陽新安縣加強疫情防控措施，交通停運

清零措施嚴重影響貿易，越南促中國緊急重開邊境口岸

港府澄清並無「封關」計劃或６時後不准堂食

美國在新一波疫情中迎新年，防長奧斯汀確診

西安雁塔區委書記被免職，陝西省確診數多日破百

許樹昌稱若望月樓食客帶病毒社區游走，存第五波風險

陳肇始稱港府全力控制社區傳播，稱檢測整體暢順

飲食界料擴大疫苗氣泡將令新年生意額最少跌兩至三成

研究表示２劑科興＋１劑輝瑞對Ｏｍｉｃｒｏｎ免疫仍低

田北辰稱若疫情失控食肆有可能需限制堂食

梁卓偉稱望月樓若出現第三代感染，當局應收緊限聚令

食衞局約見餐飲業，業界要求農曆年後才擴展疫苗氣泡

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