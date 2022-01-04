《油金掠影》ＯＰＥＣ＋料增石油產量　油價上升金價跌幅擴大

《經濟通通訊社４日專訊》雖然新增變種病毒的案例數創紀錄限制全球新年活動，ＯＰＥＣ

＋對於石油需求前景樂觀，預計將在周二舉行會議同意繼續增產。較早前，ＯＰＥＣ＋聯席技術

委員會（ＪＴＣ）開會。修訂今年首季原油生產過剩量預測，並表示變種病毒影響短暫。國際油

價持續攀升，布蘭特期油上漲１﹒２０元（美元．下同），報每桶７８﹒９８元。紐約期油上升

０﹒８７元，報每桶７６﹒０８元。

由於管道問題，利比亞石油產量減少２０萬桶╱日，給油價帶來支撐。據瑞銀分析師指出，

布蘭特原油預計將在２０２２年升至８０－９０美元區間。



＊美債息率創逾一個月新高，國際金價下跌＊



金價下跌逾１％，股市受風險情緒上升而進一步攀升，１０年期美債息率升至１﹒６３７厘

，是自上年１１月２６日以來的高位，而且美元強勢，削弱黃金的吸引力。現貨金下跌１﹒５％

至每盎司１８００﹒６８美元。紐約期貨收跌１﹒６％，報每盎司１，８００﹒１０美元。

其餘貴金屬方面，白銀跌１﹒９％，報每盎司２２﹒８２美元，鉑金漲０﹒９％至報每盎司

９５３﹒８７美元，鈀金跌３﹒８％至每盎司１，８１９﹒６１美元。（ｈｌ）

