《運籌帷幄－梁業豪》增設第三段投資分析影片

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均５０％，局勢則皆屬顯著向

淡。昨早（３日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內指出，港股沽壓仍大。結果，大市高開

後，好友很快便知道自己過於進取，急忙退守，令恒指從２３６６５跌回２３３０４，才見跌勢

喘定。自去年７月初起，筆者將每個交易日兩段（周末與假期一段）的投資分析影片於收市後在

自己的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道與《經濟通》的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內重播，從不間斷，反應算是不

俗。

昨天開始，筆者於收市後增設第三段投資分析影片，為Ｐａｔｒｅｏｎ的Ｇｏｌｄ或以上級

別ｐａｔｒｏｎｓ跟進「中線證券排行榜」的最新形勢，研究修訂買賣策略的需要。這段影片將

只供上述Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶觀看，不會於其他平台播放，希望可以得到大家繼續支持。若排行

榜內有異動的股票，筆者會於影片內詳細進行中期形勢分析。筆者相信，中線投資分析會迎合較

多散戶投資者的需要；如欲作短線股票投機，請繼續觀看每個交易日的第一段投資分析影片。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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