《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｗｏ央行：２０２２

《缸邊隨筆》２０２１年５月１７日，筆者有文：《Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ Ｔｗｏ央行》，

講的是中美央行對各自上升的通脹表態各有不同，美國謂是暫時性的，中國則嚴陣以待，結果？



美儲局今時被打臉了，再不敢講通脹是暫時性，要被動地在可見的經濟下行期間加息了。



中國當時是嚴對通脹，當時《中國政券報》頭條：若通脹續升，貨幣政策將適時應對；當時

《證券日報》頭條：靠資金寬鬆的經濟復甦，難撐商品超級周期。發改委則明確表示：嚴控高耗

能、高污染項，大半年工作下來，拆了不少金融炸彈，包括內房業的，遂在可見的環球經濟下行

期，可以主動地行寬鬆的貨幣政策。



一間央行能否被世人信服，一定不在於其貨幣政策落後於市場形勢，今時美儲局便是，而在

於其貨幣政策，要超前於或與市場形勢同步，今時人行便是。



理論上，大家都是看通脹數據，都是ＰＰＩ、ＣＰＩ，經濟教科書都列出要用怎樣的貨幣政

策去應對通脹，但為甚麼美儲局會落後於市場形勢？簡單：美儲局不是看ｅｃｏｎｏｍｉｃ

ｄａｔａ（經濟數據），而是看ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｄａｔａ（政治經濟

數據），當市場不少人都謂當時的美通脹不是暫時性時，而美儲局卻堅謂美通脹是暫時性時，就

明顯地，美儲局是失明、失心智，在２０２２年又將如何？美儲局可會亡羊補牢？



＊儲局２０２２年從緊不從寬＊



２０２２年美儲局將有三個職位空缺，傳拜登屬意Ｓａｒａｈ Ｒａｓｋｉｎ、Ｌｉｓａ

Ｃｏｏｋ和Ｐｈｉｌｉｐ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ出任。



拜登屬意Ｓａｒａｈ Ｒａｓｋｉｎ去出任美國銀行監管的副主席一職，他於奧巴馬時期曾

任美儲局理事及財政部副部長，參與過制定２０１０年的《多德－－佛蘭克法案》，當年在民主

黨主導下，美國國會通過了２，３００多頁的《多德－－佛蘭克法案》，伏爾克法則

（Ｖｏｌｋｅｒ’ｓ Ｒｕｌｅ）是該法案核心之一，是主張制止商業銀行從事高風險的自營交

易，將商業銀行業務及其他事務分隔開來，亦禁止商業銀行擁有對沖基金和私募股權基金，限制

衍生品交易並對金融機構的規模施以嚴格限制。



在鮑威爾任美儲局主席期間，鮑威爾的美儲局則簡化了（即是淡化了）伏爾克規則。



Ｒａｓｋｉｎ曾將金融危機歸咎於「將許多人的利益邊緣化的放鬆管制熱潮」，可以預期，

２０２２年可能是美國金融政策一個政策轉折年，Ｒａｓｋｉｎ極可能有一整套方案，會教華爾

街和企業頭痛，如果銀行要減少涉足對沖基金和私募股權基金，和限制作衍生品交易，美股會怎

樣了？怕不用加息，相關銀行也要自動收遮了。



Ｌｉｓａ Ｃｏｏｋ曾任奧巴馬政府的白宮經濟顧問委員會的高級經濟學家，Ｃｏｏｋ最近

一次講話曾表示支持拜登的經濟項目。



Ｐｈｉｌｉｐ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ研究重點是勞動力市場和貧困，在勞動力市場趨緊的成

本和效益方面，他認為是利大於弊。簡括言，加薪是好的，工薪上升，通脹自然升。



今年將獲投票權的美儲局理事包括堪薩斯城聯儲主席Ｅｓｔｈｅｒ Ｇｅｏｒｇｅ、克利夫

蘭聯儲主席Ｌｏｖｅｔｔａ Ｍｅｓｔｅｒ、聖路易斯聯儲主席Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ，

他們三人最近都對物價飆升發表了鷹派評論。



在２０２２年，市場將可看到不再認為通脹是暫時性的鷹派美儲局投票者，肯支持高工資的

可能儲局理事，會支持拜登經濟項的可能理事，要對金融機構嚴加監管的可能理事。



因此２０２２年，美儲局的政策應是從緊不從寬。



中國人行又如何？明續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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