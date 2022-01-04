歌禮製藥（０１６７２）脂肪肝炎藥物完成美國Ｉ期臨床試驗

《經濟通通訊社４日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布完成其在研管線藥物ＡＳＣ４３Ｆ

美國Ｉ期臨床試 驗。ＡＳＣ４３Ｆ是公司完全自主研發的雙靶點固定劑量複方製劑（ＦＤＣ）

，用於治療非酒精性脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ）。

該臨床試驗是一項開放標籤、單劑量研究，旨在評估ＡＳＣ４３Ｆ在健康受試者中的安全性

、耐受性和藥代動力學。結果顯示，ＡＳＣ４３Ｆ具有良好的安全性和耐受性，未出現具有臨床

意義的不良事件。（ｍｈ）

