  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2022 08:32

歌禮製藥（０１６７２）脂肪肝炎藥物完成美國Ｉ期臨床試驗

　　《經濟通通訊社４日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布完成其在研管線藥物ＡＳＣ４３Ｆ
美國Ｉ期臨床試　驗。ＡＳＣ４３Ｆ是公司完全自主研發的雙靶點固定劑量複方製劑（ＦＤＣ）
，用於治療非酒精性脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ）。　
　　該臨床試驗是一項開放標籤、單劑量研究，旨在評估ＡＳＣ４３Ｆ在健康受試者中的安全性
、耐受性和藥代動力學。結果顯示，ＡＳＣ４３Ｆ具有良好的安全性和耐受性，未出現具有臨床
意義的不良事件。（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/01/2022
恒大停牌海南住宅項目傳違規勒令拆除　內房普遍下挫
財經熱話03/01/2022
料大市走勢仍弱　商湯股價炒高不宜進場
大行報告03/01/2022
大和調高內地風電股目標　最睇好邊隻？
財經熱話03/01/2022
【中藥補身】西藥唔掂轉煲中藥？專家料中國中藥(570)煲唔耐
財經熱話03/01/2022
銷量勁升VS補貼退坡　新能源車仲追唔追得過？
FOCUS03/01/2022
【FOCUS】新希望新挑戰雙至　中國資產望看高一線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金