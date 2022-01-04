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即市新聞

04/01/2022 09:05

《專家之言－李偉傑》恒指要突破需靠科技股，惟政策壓力未見消退

　　《專家之言》新一年新景象，希望各位投資者都能夠擁有一個順順利利的２０２２年，在近
期港股成交量持續縮減，雖則話早前假期因素以及北水暫停下令大市交投下跌，但以「炒股不炒
市」形容近期股份表現亦合適，先以恒生指數表現近期維持在２０天線２３４３２點就好淡爭持
，ＡＴＭＸＪ重磅科技股佔恒生指數超過２８％，只要重型科技股開車，港股相信能追落後，不
過現時仍未見動力出現，恒指要突破相信就要靠科技股何時能再成為資金吸納對象炒底，現階段
惟有耐心等待，因為政策壓力依然困擾未消退，下方維持在２２５００點見支持。

＊炒股不炒市，可吸納內地扶持行業優質股份＊

　　而股份板塊上近期以中藥股份大爆發上升，內地對抗新冠病毒普遍應用中藥和西藥互相補充
，中藥推行在內地地位及發揮進一步受關注，另外早前政府完成中成藥集體採購，集體採購今次
並未出現極端減價情況，大部分藥品價格降幅３０％至５０％，中標價格平均下降４２％，減幅
較預期溫和，而普遍中藥股份過往並未成為市場炒作重點板塊，因此估值便宜收益穩定下，亦成
為今次中藥股份大幅跑贏大市其中主要原因，另外本港上市的生物製藥股份走勢欠佳下，中藥股
亦成為資金輪動轉向一個新板塊。另外潔淨能源板塊在新一個季度開始，再度成功吸引資金流入
，既然「炒股不炒市」的話，就維持內地扶持企業，挑選行業優質股份投放，相信有機會追回去
年落後的份額。此外內地需要整改或者規範的行業暫時期望就不要太高，初步造好亦暫時視為反
彈。
《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股
上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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