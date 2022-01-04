【銷量續佳】疫情無礙比亞迪銷量維持增長，點確認股價調整完？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻４日報道》踏入２０２２年，內地多家車企相繼公布去年１２月

汽車銷售數據。龍頭大哥比亞迪（０１２１１）在西安疫情的衝擊下，新能源車銷量按月僅增長

３％，至逾九萬輛車。不過，專家認為，比亞迪汽車銷售增速放緩屬「非戰之罪」，只要銷售保

持穩定增長，股價仍有望重拾升勢。



＊新能源車銷量按月升３％，西安廠房恢復正常＊



比亞迪上月總銷量按年、按月分別增長７６％及８％，至９﹒９１萬輛。單計新能源汽車，

上月銷量按年、按月分別增長２﹒２６倍及３％，至９﹒３９萬輛。當中純電動乘用車和插電式

混合動力汽車分別按年增１﹒４８倍及４﹒４９倍，至４﹒８３萬及４﹒４５萬輛。

西安上月爆發疫情而宣布封城，當地作為比亞迪汽車生產重鎮，公司承認封城對產能構成影

響。公司最新表示，目前西安基地的生產已基本恢復正常。事實上，比亞迪股價受封城消息拖累

，由上月初高位（３１１﹒８元）跌至月內低位（２４７元），累計跌幅近兩成一，其後股價才

反覆回升。



＊比亞迪半日彈近３％，黃瑋傑：銷量增速放緩屬「非戰之罪」＊



疫情反彈無阻比亞迪汽車銷量保持增長，不禁令市場鬆一口氣。比亞迪半日逆市彈

２﹒８７％，報２７２﹒８元；造車新勢力小鵬汽車（０９８６８）及理想汽車（０２０１５）

則變動不大，半日分別升０﹒３０％及跌０﹒５５％，報１９７﹒８元及１２６﹒３元。長城汽

車（０２３３３）相對走弱，軟１﹒３１％，至２６﹒４５元。

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，比亞迪受內地疫情反覆及芯片短缺影響，拖累上月汽車銷量按月增長有

所放緩，惟屬「非戰之罪」。比亞迪汽車銷量持續增長，在基數愈來愈高下，維持高增長並不容

易，相信月度銷量突破十萬輛只是時間問題。



＊中創新航擬來港上市，衝擊寧德、比亞迪地位？＊



除了比亞迪汽車銷量值得關注外，內地鋰電池生產商中創新航計劃來港上市的消息同樣不容

忽視。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，截至去年１１月，中創新航年內的電池車裝機量

達７﹒５ＧＷｈ，僅次寧德時代和比亞迪成為內地第三大鋰電池生產商，市場佔有率近６％。訂

單迅速增加幫助公司快速擴大市場份額。若中創新航真的赴港上市，對同業寧德時代

（深：３００７５０）及比亞迪造成多大影響？

要留意，中創新航的市佔率仍遠低於寧德時代及比亞迪，兩者同期市佔率分別有近５０％及

逾１６％。不過，黃師傅認為，公司近年成功從龍頭企業中搶走重要客戶，令市場規模穩步提升

，加劇行業競爭，對現有龍頭企業的實際影響仍需觀察。事實上，中創新航目前是廣汽

（０２２３８）、吉利（００１７５）、東風（００４８９）等車企主力車型的電池供應商。當

中，為廣汽專門訂製獨家的「彈匣電池」。



＊黃師傅：以ＲＳＩ評估比亞迪上升動力，贛鋒宜再觀望＊



比亞迪股價自上月低位逐步回升，上周四（３０日）起收復１０天線，跌勢已見喘定。黃師

傅認為，比亞迪正處於整固階段，初步已站穩在２５０元之上。若股價再下一城，重上１００天

線（約２７５元），料能上試２９０元。黃師傅建議以ＲＳＩ作參考，若９天ＲＳＩ重上５５以

上，反映上升動力較下跌動力大，買家佔上風，或能預示調整已完成，屆時部署的信心更大。

至於鋰電池股贛鋒鋰業，黃師傅認為，即使近期股價自２１日低位１０９﹒１元回升，但期

間錄得的陽燭燭身均較短，且股價未重返２５０天線（約１２６﹒９元）之上，亦未收復上月

２０日的大陰燭燭身頂部，種種訊號均未能確認贛鋒已完成調整。投資者宜待股價站穩在２５０

天線以上才再作部署。

