  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2022 16:30

《盤後部署》北水重開科技股乏力，恒指短期料２３６００有阻力

　　《經濟通通訊社４日專訊》來到２０２２年第二個交易日，港股依然平淡。高開１２５點，
不久即掉頭，半日低收６８點，報２３２０６點。午後曾回升８７點，之後一直窄幅上落。
　　ＡＴＭ當中，阿里巴巴（０９９８８）表現最好，全日升１﹒６５％，報１１６﹒９元，惟
騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別跌０﹒８４％及１﹒７％，無助恒指造好。體品
股方面，李寧（０２３３１）跌穿８０元關口，收報７９﹒０５元，跌７﹒５４％，為全日表現
最差藍籌，安踏（０２０２０）都跌１﹒８３％，反而申洲（０２３１３）終止上日跌勢，微升
０﹒３６％。蘋果市值一度突破３萬億美元，瑞聲（０２０１８）反彈６﹒８３％，報
３２﹒８５元，為全日表現最好藍籌。
　　恒指全日波幅再次不足２００點，收報２３２８９，升１５點或升０﹒０６％，主板成交
１１８３﹒１３億元。國企指數報８１８０，跌８點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報５５８１
，跌５８點或跌１﹒０４％。
　　Ａ股重開首天低走，上證綜合指數報３６３２，跌７點或跌０﹒２０％，成交
５１０２﹒５１億元人民幣。深證成份指數報１４７９１，跌６６點或跌０﹒４４％，成交
３５３７﹒２６億元人民幣。

＊小鵬、理想短期料有升幅＊
　　
　　大市方面，成交額較上日增加４８３億元，畢竟北水重返市場，對總成交額有一定幫助，惟
重磅科技成份股乏力，未能推動大市上升。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，上日（３日）
牛證重貨區為２２５００至２２５９９點，相對期貨張數都有所增加，值得留意的是熊證在
２３６００至２３６９９點的張數顯著增加，此水平對上的熊證亦增加不少，短期內未有新消息
刺激下，港股走勢料仍偏弱，在２２５００至２３６００點區間上落。
　　個股方面，公布去年汽車交付量倍增的小鵬（０９８６８）及理想（０２０１５）股價，上
日分別升５﹒８５％及３﹒５％，惟今天理想表現不太理想，回跌１﹒２６％，小鵬無升跌。從
日線圖來看，兩間車企的股價仍企穩各條平均線之上，１０天線亦有向上升的跡象，而ＭＡＣＤ
牛差距寬闊，目前股價距離上一個頂位尚有一段距離，估計短期內仍有一定升幅。持有小鵬及理
想的投資者，可留意股價分別升到２２０元及１４５元附近才離場。（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/01/2022
《神州經脈》財新製造業PMI大勝預期　A場新年未能取得開門紅
財經熱話04/01/2022
融創服務終止收購第一服務　恒大復牌曾飆升一成　內房物管普遍反彈
大行報告04/01/2022
比亞迪出12月數據　花旗瑞信唱好　大摩唱淡睇242元
財經熱話04/01/2022
爆升後急回順　摸頂定震倉？　商湯應該點部署
財經熱話04/01/2022
【銷量續佳】疫情無礙比亞迪銷量維持增長　點確認股價調整完？
香港政情04/01/2022
【國安立法】林鄭:立場和眾新聞結束不能與新聞自由掛勾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金