《盤後部署》北水重開科技股乏力，恒指短期料２３６００有阻力

《經濟通通訊社４日專訊》來到２０２２年第二個交易日，港股依然平淡。高開１２５點，

不久即掉頭，半日低收６８點，報２３２０６點。午後曾回升８７點，之後一直窄幅上落。

ＡＴＭ當中，阿里巴巴（０９９８８）表現最好，全日升１﹒６５％，報１１６﹒９元，惟

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別跌０﹒８４％及１﹒７％，無助恒指造好。體品

股方面，李寧（０２３３１）跌穿８０元關口，收報７９﹒０５元，跌７﹒５４％，為全日表現

最差藍籌，安踏（０２０２０）都跌１﹒８３％，反而申洲（０２３１３）終止上日跌勢，微升

０﹒３６％。蘋果市值一度突破３萬億美元，瑞聲（０２０１８）反彈６﹒８３％，報

３２﹒８５元，為全日表現最好藍籌。

恒指全日波幅再次不足２００點，收報２３２８９，升１５點或升０﹒０６％，主板成交

１１８３﹒１３億元。國企指數報８１８０，跌８點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報５５８１

，跌５８點或跌１﹒０４％。

Ａ股重開首天低走，上證綜合指數報３６３２，跌７點或跌０﹒２０％，成交

５１０２﹒５１億元人民幣。深證成份指數報１４７９１，跌６６點或跌０﹒４４％，成交

３５３７﹒２６億元人民幣。



＊小鵬、理想短期料有升幅＊



大市方面，成交額較上日增加４８３億元，畢竟北水重返市場，對總成交額有一定幫助，惟

重磅科技成份股乏力，未能推動大市上升。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，上日（３日）

牛證重貨區為２２５００至２２５９９點，相對期貨張數都有所增加，值得留意的是熊證在

２３６００至２３６９９點的張數顯著增加，此水平對上的熊證亦增加不少，短期內未有新消息

刺激下，港股走勢料仍偏弱，在２２５００至２３６００點區間上落。

個股方面，公布去年汽車交付量倍增的小鵬（０９８６８）及理想（０２０１５）股價，上

日分別升５﹒８５％及３﹒５％，惟今天理想表現不太理想，回跌１﹒２６％，小鵬無升跌。從

日線圖來看，兩間車企的股價仍企穩各條平均線之上，１０天線亦有向上升的跡象，而ＭＡＣＤ

牛差距寬闊，目前股價距離上一個頂位尚有一段距離，估計短期內仍有一定升幅。持有小鵬及理

想的投資者，可留意股價分別升到２２０元及１４５元附近才離場。（ｅｒ）

