【外圍經濟】印尼計劃暫停燃料煤出口，恐推高煤價

《經濟通通訊社４日專訊》產煤大國印尼政府周一表示，計劃在本月暫停燃料煤出口，以確

保國內供應，可能在未來數周推升煤價。印尼是全球最大燃料煤出口國，２０２０年出口量達４

億噸，中國、印度、日本及韓國為最大顧客。

印尼總統維多多警告礦業，如果不優先供應國內，就會受到制裁。分析指，這將令全球在冬

季失去４０％的海路供應，並令澳洲出產的燃料煤，在今年第一季維持在平均每噸１４０美元。

（ｊｆ）



