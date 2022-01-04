【外圍經濟】波蘭央行周二議息，料成本年度首個加息國家

《經濟通通訊社４日專訊》波蘭央行將率先於當地時間周二，召開今年首次貨幣政策會議。

經濟學家預測波蘭將加息５０個基點至２﹒２５％，成為全球今年首個加息的國家。波蘭去年

１２月的通脹高達８％，１１月則為７﹒８％。央行去年已三度加息，仍未能壓抑通脹。央行預

期通脹會在今年六月達到峰值，且擔憂對通脹預期和薪酬上升等因素，使得通脹無法按預期在

２０２３年底回落至目標水平。（ｊｆ）

