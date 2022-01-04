《台股攻略－黃振宇》台積電，大立光領漲，加權指數創歷史新高

《台股攻略》２０２２年第二個交易日，台股在台積電及大立光帶領下開高走高，指數終場

收１８５２６﹒３５點創歷史新高，大升２５５﹒８４點，成交額為３２５１﹒１２億元（新台

幣．下同）。

台積電美國存託憑證（ＡＤＲ）飆升超過７％，帶動台積電今天（４日）股價進一步上揚，

收盤價６５６元，大升２５元，市值激增６４８２億元，突破１７兆元，貢獻大盤指數約２１０

點。台積電近兩日的升勢帶動買盤轉進電子股，電子股成交佔大盤比重超過七成，聯發科升

１﹒３％，以１１６５元作收；台達電升１５元，收２９７元。半導體類股指數升超過２％，光

電類股及電子零件類股指數亦升超過１％。大立光去年上半年股息將於今年１月１２日除淨，每

股將配發３１﹒１５元現金股息，加上市場傳出蘋果（Ａｐｐｌｅ）要求大立光打造一條龍布局

，結合鏡頭及音圈馬達（ＶＣＭ）業務，有助提升市佔，刺激大立光股價攀高至２６９５元，大

升１９５元。

來自於外資買盤持續流入及台積電走強，在成交價量穩定維持擴張下，台股仍有高點可期，

後續需留意１月１３日台積電法說釋出的觀點。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及

業務發展主管 黃振宇》



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