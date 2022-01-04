《窩輪豪情－梁業豪》中期仍處「一浪低於一浪」局勢中

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、綜

合企業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀香港

（０２３８８）、建設銀行（００９３９）與小鵬汽車（０９８６８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選申洲國際（０２３１３）、華潤啤酒（００２９１）與思摩爾國際（０６９６９）。

２０２０年首個月的首個星期，港股先升後跌，表現強差人意。筆者曾經表示，本周初大市

的走勢甚具關鍵，而昨天（３日）未見揚升的市況確實令人憂心。恒生指數陰陽燭周線圖上，連

續呈現兩隻陽燭後，本周暫見陰燭。自從長期跌浪從去年２月中旬展開後，至今港股仍處於「一

浪低於一浪」的局勢中。５個主要技術分析指標皆屬利淡，代表即使出現短期反彈，淡友大戶亦

會入市揀阻指數的升勢。此外，日線圖形勢尚屬偏好，對持有恒指牛證圖利者有利，但仍待伺機

沽貨走位，且只宜小注投機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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