《談國論企－黎偉成》中國須建遠程海空陸軍力鎮美帝

《談國論企》中國最近好幾年不僅受到美國在政治、經貿、科技等多方面幾乎全方位的圍堵

、攬炒，更面對美方在台灣主權、南海海域等問題上採取「文攻」，甚至以航母為主的戰艦遊戈

的「武鬥」，要認真予以反制。中國的強軍設施現時只在近海領域衛國，須考慮建立特別是海、

空為主的遠海攻堅能力，震懾美帝海空軍對華的橫蠻霸道行徑，確保中國船隻在遠海的航行安全

，以及對其他國家進行友好訪問及軍事交流，一舉數得。



＊歷來強國都要有強大海軍保護反攻來敵＊



歷來任何強大的國家，都是要政治、經濟等許許多多方面要強、要富，同樣重要的是要有強

大和有力國防軍事建設，特別是要在近海自衛，亦要有遠航的能力，始能夠保護富裕的經濟發展

成果，不被外來的強盜狂搶、豪奪和威嚇，甚至反攻來敵。但海上強軍，例子有好、有壞，好例

子就是（１）中國明朝時代，鄭和七下西洋，建立中國對西方、西方對中國的絲綢之路，亦為中

國近年要從陸到海建立三線的「一帶一路」的新絲綢之路，是就人類的福祉而為之；但（２）壞

的例子，是先有英國近代的海上艦隊，到世界各地強搶和建立殖民地，後有現今之美國藉著所擁

的１１個航母戰鬥群到處「耀武揚威」，在尤以中東和亞洲製造予盾，從中漁利。

在中國，清代受到八國聯軍有強大艦隊的配合強掠，失財失地，更失尊嚴。以歷史為鑑，即

使中華人民共和國成立至今略逾７０年，先以自力更生、繼而改革開放，短短時間已能建立成為

世界第二大經濟體，並在科技創新推動進一步穩中有進的發展，使「獨步環宇」的「世界警察」

美國由過去的心裡到近年外發的「不高興」，是為奧巴馬要「重返亞洲」圍堵，特朗普以「美國

優先」在政經、科技攬炒，到拜登更是全方位的圍堵攬炒甚至近乎「滅絕」式的打壓，特別是以

軍事在中國南海、台灣等主權問題，對華進行「文攻」和「武鬥」。

要指出，中國近年積極主動的強國強軍政策，特別是經濟方面，取得相當良好的成果，而在

國防軍隊的建設成績無疑很好，卻有需要進一步優化和提升，重點有（一）海軍、空軍在近年的

建設和素質，無疑有飛躍的發展和成效，卻是僅止於近岸的防衛；唯是中、遠程的攻堅能力，相

對薄弱，是為美國近年更加頻仍派出艦艇遊戈中國南海、台灣海峽等的國際海域，名為「維持」

國際海域水道，實際是向中國躍武揚威。特別是在對台的中國主權問題上，美國居然厚顏無恥定

立甚麼「美台法」，更擔敢「警告」中國不要對台採取武力行動，而又對台不斷售武，和把三大

航母戰鬥群隊放之於亞洲，既有口頭之「文攻」，亦有艦艇巡戈，甚至聯合多國「軍演」，惡形

惡相盡露，不可忍也。

由是建議中國要進一步強化國防和軍隊的建設，就得好好加大海軍及空軍的中、長程活動和

攻堅能力，乃因（二）美國海軍在拜登上台不足一年便肆意挑釁，目的明顯是要挑動中國對美國

力撐的「台獨」採取軍事行動，果如是，美國便會以此作為「藉口」聯其「友」對華作軍事上圍

攻。中國無疑在近岸的防禦能力日益強大，惟中、長距離的軍事反制、攻擊力，卻相對有限，要

狠狠改變。



＊須增核航母戰鬥群不要理會外間胡言亂吠＊



我建議（三）中國加快中長程的海、空軍力建設。因為只有近岸的防守，震懾美軍的力量還

是不怎麼足夠，但有中、長程的海空軍事力量，震懾力也就大大加強。建立中、長程的海、空攻

堅力，肯定不會違反中國從來強調和平發展、和平共處的政策，就因：槍，可以用以傷人殺人，

可自衛和執法，故艦隊有中長航行能力，亦復有好有壞，重要的是掌管者之心態執好執壞而已，

千萬不要理會以美國為主的外間胡言亂吠。

更重要的，是美國一旦以「保衛台灣（獨）」為藉口，強化在台的軍事力量，甚至挑釁式的

「試武」，中國大陸可以調派有中、長程攻擊力的海、空軍於台東對外的海域設防反擊美軍，而

北海及南海艦隊可以封南北兩面海域，反美軍事挑釁力量更好。相關的國防和軍事建設，不用向

其他國家「交代」，美國有嗎？

由是中國很有必要建造有核動的航母、驅逐艦等，艦艇，強化中、長程的海上軍事力量，因

：（四）現時建造的第二艘航空母艦，肯定會列入東海艦隊，即使相對於引入自行設計裝嵌的「

遼寧號」及國產第一艘航母「山東號」素質和效能更高，目的是正面打壓「台獨」和近海自衛，

都屬常規動力的主力艦。相信中國有可能在建的第三艘國產航空母艦，很有需要核動力，以執行

各種各樣的中、長程任務，不僅是要（ｉ）震懾美軍在中國近海的種種挑釁的「耀武揚威」劣行

，更可以（ｉｉ）進行遠程的對外友好軍事訪問，強化對世界各地聯繫、認知和友好關係，和

（ｉｉｉ）為本國的遠航船隻提供更大的保護。

千萬不要畏「人言」，清白乃自我，問心無愧，足矣！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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