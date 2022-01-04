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04/01/2022 09:23

《異動股》比亞迪升４％，去年總銷量按年升七成三

　　《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升４﹒０７％，報２７６元，該股成
交約３８萬股，涉資１﹒０５億元，盤中高見２７６元，最低見２７６元；吉利（００１７５）
升０﹒９４％，報２１﹒５元；理想汽車（０２０１５）升１﹒３４％，報１２８﹒７元；廣汽
（０２２３８）升１﹒２８％，報７﹒９３元。
　　比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）公布，集團２０２１年１２月新能源汽車
銷量為９﹒３９萬輛，按年升２﹒２６倍；乘用車銷量為９﹒２８萬輛，按年升２﹒３６倍；當
中純電動車銷量為４﹒８３萬輛，按年升１﹒４８倍；插電式混合動力車銷量為４﹒４５萬輛，
按年升４﹒４９倍。
　　以產量計算，集團去年１２月新能源汽車產量為９﹒２萬輛，按年升２﹒１９倍；乘用車產
量為９﹒０９萬輛，按年升２﹒２９倍；當中純電動車產量為４﹒６６萬輛，按年升１﹒３９倍
；插電式混合動力車產量為４﹒４３萬輛，按年升４﹒４７倍。
　　集團１２月整體銷量為９﹒９１萬輛，按年升７５﹒９７％；產量為９﹒７３萬輛，按年升
７１﹒９７％。
　　集團去年全年銷量為７４﹒０１萬輛，按年升７３﹒３４％；當中新能源汽車銷量為
６０﹒３８萬輛，按年升２﹒１８倍。去年全年產量為７４﹒７５萬輛，按年升７４﹒７９％；
當中新能源汽車產量為６０﹒７１萬輛，按年升２﹒２倍。
　　現時，恒生指數報２３４００，升１２５點或升０﹒５４％，主板成交１３﹒７４億元。國
企指數報８２３４，升４５點或升０﹒５６％。恒生科技指數報５６６５，升２５點或升
０﹒４５％。
　　即月期指新報２３３９３，升１２７點，低水８點。即月國指期貨報８２５１，升５０點，
高水１６點。即月科指期貨新報５６７９，升３７點，高水１３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２７６元　升４﹒０７％
　　吉利（００１７５）　　　　２１﹒５元　升０﹒９４％
　　理想汽車（０２０１５）　１２８﹒７元　升１﹒３４％
　　廣汽（０２２３８）　　　　７﹒９３元　升１﹒２８％
　　長汽（０２３３３）　　　２７﹒２５元　升１﹒６８％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１９６﹒９元　跌０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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