《異動股》比亞迪升４％，去年總銷量按年升七成三

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升４﹒０７％，報２７６元，該股成

交約３８萬股，涉資１﹒０５億元，盤中高見２７６元，最低見２７６元；吉利（００１７５）

升０﹒９４％，報２１﹒５元；理想汽車（０２０１５）升１﹒３４％，報１２８﹒７元；廣汽

（０２２３８）升１﹒２８％，報７﹒９３元。

比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）公布，集團２０２１年１２月新能源汽車

銷量為９﹒３９萬輛，按年升２﹒２６倍；乘用車銷量為９﹒２８萬輛，按年升２﹒３６倍；當

中純電動車銷量為４﹒８３萬輛，按年升１﹒４８倍；插電式混合動力車銷量為４﹒４５萬輛，

按年升４﹒４９倍。

以產量計算，集團去年１２月新能源汽車產量為９﹒２萬輛，按年升２﹒１９倍；乘用車產

量為９﹒０９萬輛，按年升２﹒２９倍；當中純電動車產量為４﹒６６萬輛，按年升１﹒３９倍

；插電式混合動力車產量為４﹒４３萬輛，按年升４﹒４７倍。

集團１２月整體銷量為９﹒９１萬輛，按年升７５﹒９７％；產量為９﹒７３萬輛，按年升

７１﹒９７％。

集團去年全年銷量為７４﹒０１萬輛，按年升７３﹒３４％；當中新能源汽車銷量為

６０﹒３８萬輛，按年升２﹒１８倍。去年全年產量為７４﹒７５萬輛，按年升７４﹒７９％；

當中新能源汽車產量為６０﹒７１萬輛，按年升２﹒２倍。

現時，恒生指數報２３４００，升１２５點或升０﹒５４％，主板成交１３﹒７４億元。國

企指數報８２３４，升４５點或升０﹒５６％。恒生科技指數報５６６５，升２５點或升

０﹒４５％。

即月期指新報２３３９３，升１２７點，低水８點。即月國指期貨報８２５１，升５０點，

高水１６點。即月科指期貨新報５６７９，升３７點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪（０１２１１） ２７６元 升４﹒０７％

吉利（００１７５） ２１﹒５元 升０﹒９４％

理想汽車（０２０１５） １２８﹒７元 升１﹒３４％

廣汽（０２２３８） ７﹒９３元 升１﹒２８％

長汽（０２３３３） ２７﹒２５元 升１﹒６８％

小鵬汽車（０９８６８） １９６﹒９元 跌０﹒１５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

