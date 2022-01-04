《異動股》午後電力股急跌，潤電跌一成二，中國電力跌一成

《經濟通通訊社４日專訊》潤電（００８３６）現價跌１２﹒２％，報２４﹒１元，該股成

交約４５１４萬股，涉資１１﹒５０億元。

上午據報印尼能源部發信指，由於目前家庭用電煤炭供應非常緊缺，宣布將於今年１月１日

至１月３１日間停止煤炭出口。電力股上午一度炒上，惟午後轉跌，跌幅急速擴大；中國電力

（０２３８０）跌１０﹒６４％，報４﹒８７元；龍源電力（００９１６）跌５﹒８３％，報

１８﹒０８元；華能國電（００９０２）跌９﹒０１％，報５﹒０５元；華電國際

（０１０７１）跌１１﹒１１％，報３﹒２元。

現時，恒生指數報２３２６３，跌１０點或跌０﹒０５％，主板成交９１８﹒８８億元。國

企指數報８１７７，跌１１點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報５５７９，跌６１點或跌

１﹒０９％。

即月期指新報２３２５６，跌１０點，低水８點。即月國指期貨報８１８４，跌１７點，高

水７點。即月科指期貨新報５５８６，跌５６點，高水１２點。

上證綜合指數報３６２８，跌１１點或跌０﹒３０％，成交４７４５﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１４７７４，跌８３點或跌０﹒５６％，成交７０１１﹒２５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

潤電（００８３６） ２４﹒１０元 跌１２﹒２０％

中國電力（０２３８０） ４﹒８７元 跌１０﹒６４％

龍源電力（００９１６） １８﹒０８元 跌５﹒８３％

華能國電（００９０２） ５﹒０５元 跌９﹒０１％

中廣核能（０１８１１） ８﹒０３元 跌５﹒４２％

大唐新能源（０１７９８） ３﹒７３元 跌６﹒２８％

中廣核電（０１８１６） ２﹒４０元 跌０﹒４１％

新奧能源（０２６８８） １４５﹒７０元 跌３﹒３８％

華電國際（０１０７１） ３﹒２０元 跌１１﹒１１％

大唐發電（００９９１） １﹒６９元 跌８﹒１５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｈｃ）

