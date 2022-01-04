《午市前瞻》專家料恒指弱勢短期內維持，即市十天線關鍵

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收市報２３２０６，跌６８點或０﹒２９％，主板

成交６５６﹒６７億元。恒生中國企業指數報８１５１，跌３７點或０﹒４６％。恒生科技指數

報５５５９，跌８１點或１﹒４４％。



＊聶振邦：成交額回升至逾千二億元才對後市有指標＊



恒指新年未見新氣象，維持弱勢格局。恒指上周五（３１日）回彈，受美股中概科技股造好

帶動，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》估計美股當時是由於早前一批沽空中概科技股

的投資者平倉而引發的升幅，故當日恒指抽升突破十天線。但隨後動力缺乏，方向未明，故現時

十天線較為關鍵，若今日未能成功收高於十天線，則可預料恒指未來將會於２２８００至

２３４００間波動。

此外，因現時大市成交額低迷，聶振邦指成交額回升至逾１２００億，後市才更明朗化。他

預期恒指弱勢將最少在短期內維持，但本月即將公布的中國第四季ＧＤＰ數據，將會為大市帶來

較大刺激。



＊商湯宜吼價沽＊



半新股商湯（０００２０）繼續交投熾熱，今日摸頂９﹒７元後見較大回吐壓力，同日上市

的聖諾（０２２５７）及泉峰（０２２８５）一同回調。聶振邦指，現時商湯８元關口關鍵，若

今日收低於８元，之後須面臨較大回調壓力。他又提到，商湯招股規模１５億股，現時總累計成

交股數己超過１３億股，故需要對後市表現有戒心。

他指若是由ＩＰＯ持貨至今，或於上市早段入手，現價已升逾一倍，應先行食胡。而昨日７

元上下追入的，應留心價位能否守高於８﹒５元，尾盤時候都不能守高於８﹒５元便應沽貨離場

。（ｈｃ）

